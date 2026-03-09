Протягом минулої доби російські війська обстріляли 29 населених пунктів Сумської області. Травмовані п’ятеро людей.
Про це повідомили у обласній поліції.
У Сумській МТГ отримали поранення троє людей. Пошкоджено тепловоз, тролейбусну лінію, вікна торгового центру, приватні будинки, автомобіль.
У Новослобідській громаді поранені 71 та 61-річний чоловіки, пошкоджено будинок.
У Зноб-Новгородській та Миропільській громадах пошкоджено приватні будинки, а у Краснопільській - автомобіль. На місцях влучань працювали слідчо-оперативні групи поліції, вибухотехніки. Правоохоронці проводили огляд територій, фіксували руйнування.
За кожним фактом слідчі поліції розпочали кримінальні провадження за ст. 438 Кримінального кодексу України (воєнні злочини).