За кожним фактом слідчі поліції розпочали кримінальні провадження за ст. 438 Кримінального кодексу України (воєнні злочини).

У Зноб-Новгородській та Миропільській громадах пошкоджено приватні будинки, а у Краснопільській - автомобіль. На місцях влучань працювали слідчо-оперативні групи поліції, вибухотехніки. Правоохоронці проводили огляд територій, фіксували руйнування.

У Новослобідській громаді поранені 71 та 61-річний чоловіки, пошкоджено будинок.

