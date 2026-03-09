Данія першою з країн ЄС хоче відмовляти у тимчасовому захисті українським чоловікам
Замість посилення енергетики – радник за 1 млн на місяць: правоохоронці викрили злочинну схему
ЗМІ: Ілон Маск заблокував російські Starlink після того, як дрон влучив в урядовий квартал у Києві
На Харківщині затримали психологиню-фрілансерку, яку підозрюють у роботі на РФ
Частина приватних медзакладів відмовляються від контрактування НСЗУ через впровадження точкових коефіцієнтів
У готелі на Волині затримали колаборантку з Донецької області
Угорщина висунула Україні триденний ультиматум на відновлення транзиту нафтопроводом “Дружба”
Паліса: В Україні планують запровадити чіткі терміни служби через механізм контрактів
Лубінець: Україні вдалося повернути з російського полону 6422 людей, з них – 409 цивільних
Війна

Пʼятеро людей травмовані внаслідок ворожих обстрілів Сумщини

Росіяни обстріляли 29 населених пунктів області. 

Пʼятеро людей травмовані внаслідок ворожих обстрілів Сумщини
Наслідки російської атаки на Сумщині
Фото: Поліція Сумщини

Протягом минулої доби російські війська обстріляли 29 населених пунктів Сумської області. Травмовані п’ятеро людей. 

Про це повідомили у обласній поліції

У Сумській МТГ отримали поранення троє людей. Пошкоджено тепловоз, тролейбусну лінію, вікна торгового центру, приватні будинки, автомобіль. 

У Новослобідській громаді поранені 71 та 61-річний чоловіки, пошкоджено будинок.

Наслідки російської атаки у Сумській області
Фото: Поліція Сумщини
Наслідки російської атаки у Сумській області

У Зноб-Новгородській та Миропільській громадах пошкоджено приватні будинки, а у Краснопільській - автомобіль. На місцях влучань працювали слідчо-оперативні групи поліції, вибухотехніки. Правоохоронці проводили огляд територій, фіксували руйнування.

За кожним фактом слідчі поліції розпочали кримінальні провадження за ст. 438 Кримінального кодексу України (воєнні злочини).

﻿
