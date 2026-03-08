Лубінець: Україні вдалося повернути з російського полону 6422 людей, з них – 409 цивільних
ЗМІ: Ілон Маск заблокував російські Starlink після того, як дрон влучив в урядовий квартал у Києві
На Харківщині затримали психологиню-фрілансерку, яку підозрюють у роботі на РФ
У готелі на Волині затримали колаборантку з Донецької області
Данія першою з країн ЄС хоче відмовляти у тимчасовому захисті українським чоловікам
Частина приватних медзакладів відмовляються від контрактування НСЗУ через впровадження точкових коефіцієнтів
Замість посилення енергетики – радник за 1 млн на місяць: правоохоронці викрили злочинну схему
Угорщина висунула Україні триденний ультиматум на відновлення транзиту нафтопроводом “Дружба”
Паліса: В Україні планують запровадити чіткі терміни служби через механізм контрактів
Росіяни знову завдали удару по підприємству на Полтавщині

Масштаби руйнувань уточнюються. 

Росіяни знову завдали удару по підприємству на Полтавщині
Ілюстративне фото
Фото: Сумська міська рада

Російські окупаційні війська завдали дронового удару по одному з підприємств у Миргородському районі.

Про це повідомив у Тelegram начальник Полтавської обласної військової адміністрації Віталій Дяківнич.

"Ворог вчергове атакував безпілотниками одне з підприємств у Миргородському районі. Попередньо – без постраждалих", - написав він. 

Масштаби руйнувань уточнюються. 

﻿
