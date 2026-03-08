Росіяни знову завдали удару по підприємству на Полтавщині

Російські окупаційні війська завдали дронового удару по одному з підприємств у Миргородському районі.
Про це повідомив у Тelegram начальник Полтавської обласної військової адміністрації Віталій Дяківнич.
"Ворог вчергове атакував безпілотниками одне з підприємств у Миргородському районі. Попередньо – без постраждалих", - написав він.
Масштаби руйнувань уточнюються.
- Як повідомлялося, вночі та вранці 8 березня російські окупанти атакували дронами промислове підприємство у Миргородському районі Полтавщини.
- Пізніше у НАК "Нафтогаз" повідомили, що другу добу поспіль Росія масовано атакує об’єкти газовидобутку.