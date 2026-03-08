У Києві 9-10 березня буде обмежено рух транспорту через ремонт аварійних ділянок

Зміни в роботі громадського транспорту триватимуть до 20 березня.

У Києві 9 та 10 березня відбудуться часткові обмеження в організації дорожнього руху та в роботі громадського транспорту через ремонт аварійних ділянок.

Про це повідомила Київська міська держадміністрація.

Зазначається, що обмеження руху буде 9 та 10 березня Столичним шосе у Голосіївському районі столиці

Зміни в роботі громадського транспорту будуть з 9 до 20 березня, окрім вихідних, трамваї №№ 11, 12, 16, 19 змінять маршрути через ремонт колій.

Раніше президент Володимир Зеленський повідомив, що на ремонт доріг після цієї зими потрібно 52 млрд гривень.