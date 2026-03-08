8 березня у Протасовому Яру в Києві близько 100 людей зібралися на мирну акцію протесту. Акція стала відповіддю громади на рішення Північного апеляційного господарського суду щодо території Протасового Яру.

Про це повідомляє кореспондент LB.ua.

Північний апеляційний господарський суд підтвердив рішення на користь ТОВ "Протасів Яр", відхиливши апеляції Київради та громади. Позов забудовника залишився частково задоволеним.

Активісти заявили, що подаватимуть касаційну скаргу та продовжуватимуть відстоювати збереження зеленої зони.

Серед учасників була письменниця та поетеса Світлана Поваляєва, мати Романа Ратушного. Вона наголосила, що важливо показувати: кияни борються за своє місто, щоб залишити наступним поколінням живий Київ, а не “бетонне гетто” з хаотичною забудовою.

Голова правління ГО “Захистимо Протасів Яр” Юлія Бартле зазначила, що боротьба за міський простір є частиною ширшої боротьби за майбутнє міста. Вона подякувала учасникам за єдність і підтримку громади.

Адвокат Антон Дикань підкреслив, що громада й надалі виступає проти забудови Протасового Яру. За його словами, ця територія має залишитися зеленою зоною та в майбутньому могла б стати для Києва аналогом Центрального парку в Нью-Йорку. Він також звернувся до Київради із закликом виконати публічні обіцянки щодо збереження цієї території та розглянути можливості обміну або викупу земельних ділянок, щоб вони залишилися у власності міста та громади.

Наступне судове засідання у справі заплановане на 24 березня о 13:00 у Північному апеляційному господарському суді.

Фото: Зоряна Стельмах У Протасовому Яру відбувся мирний протест проти забудови

Більше про Протасів Яр

Голова громадської організації "Захистимо Протасів Яр" Юлія Бартле розповідає, що зелена зона в цьому районі міста була завжди і весь час її хотіли забудувати, пише Суспільне.

У 2019 році компанія “Дайтона Груп” звела на території паркан та почала вирубувати дерева. Тоді створили громадську організацію "Захистимо Протасів Яр", яку очолив Роман Ратушний. Через суди будівництво вдалося зупинити.

Наразі Протасів Яр – це територія площею близько 20 гектарів в Солом'янському районі столиці. 2,5 гектара – комунальна власність, півтора – орендує компанія “ЕнсоГруп”, решту 16 гектарів приватизувало ТОВ “Протасів Яр”.

У 2022 році Київська міська рада визнала ці території природоохоронними, заборонивши на них будь-яку господарську діяльність. Рішення затвердили в 2024 році. Але компанії-орендарі його оскаржують у суді, виступаючи проти створення заказника.

