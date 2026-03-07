У центрі Києва тимчасово змінять рух громадського транспорту

Рух транспорту у центрі Києва змінять через проведення масових заходів.

У неділю, 8 березня, у центральній частині Києва тимчасово змінять рух наземного громадського транспорту через проведення масових заходів.

Про це повідомляє Київська міська рада з посиланням на КП «Київпастранс».

Зокрема, з 11:00 до орієнтовно 13:00 транспорт курсуватиме:

тролейбуси №№ 4, 5, 7, 8, 17 – відповідно від просп. Свободи, вул. Білицької, вул. Чорнобильської, вул. Смілянської, пл. Космонавтів до бульв. Тараса Шевченка за власним маршрутом, далі вул. Леонтовича – вул. Богдана Хмельницького – вул. Пирогова – бульв. Тараса Шевченка, далі за власними маршрутами;

Фото: КП «Київпастранс»

автобус № 109 – від ст. м. «Харківська» до вул. Антоновича за власним маршрутом, далі вул. Гетьмана Павла Скоропадського – площа Українських Героїв – вул. Велика Васильківська, далі за власним маршрутом до ст. м. «Харківська»;

Фото: КП «Київпастранс»

автобуси №№ 110, 111 – відповідно від вул. Милославської, Дарницької площі до Європейської площі.

Фото: КП «Київпастранс»

Крім того, з 12:00 до орієнтовно 13:00 змінять рух ще кілька маршрутів:

автобус № 24 – від Національного музею історії України в Другій світовій війні до вул. Басейній за власним маршрутом, далі вул. Еспланадна – вул. Саксаганського (у зворотному напрямку вул. Жилянська – вул. Шота Руставелі) – вул. Симона Петлюри – залізничний вокзал Центральний;

Фото: КП «Київпастранс»

автобус № 62 – від Ботанічного саду до вул. Басейна за власним маршрутом, далі вул. Еспланадна – ст. м. «Палац спорту» – вул. Рогнідинська – вул. Шота Руставелі – вул. Басейна;

Фото: КП «Київпастранс»

автобус № 114 – від вул. Милославської до вул. Хрещатик за власним маршрутом, далі Майдан Незалежності – вул. Михайлівська – вул. Велика Житомирська (у зворотному напрямку – Володимирський проїзд) – вул. Володимирська – вул. Богдана Хмельницького – вул. Пирогова (у зворотному напрямку – вул. Леонтовича) – бульв. Тараса Шевченка – вул. Симона Петлюри – залізничний вокзал «Центральний»;

Фото: КП «Київпастранс»

автобус № 118 – від ст. м. «Чернігівська» до вул. Басейна за власним маршрутом, далі вул. Еспланадна – вул. Саксаганського (у зворотному напрямку – вул. Жилянська – вул. Шота Руставелі) – просп. Берестейський, далі за власними маршрутами.

Фото: КП «Київпастранс»

У КП «Київпастранс» закликають пасажирів заздалегідь планувати поїздки та враховувати тимчасові зміни у русі громадського транспорту.