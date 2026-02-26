Стратегічна поразка Орбана. НПЗ на межі, запаси нафти тануть: Хорватія ламає плани Кремля
Зеленський: США обіцяли дати ліцензії на виробництво ракет для ППО, але не дали
Спадок Махна. Частина ІІ. Соратник, що виносив з поля бою
СБУ прокоментувала заяву Залужного про обшуки: провадження головкома не стосувалося
Енн Епплбом: «Переговори щодо миру — це провал, Росія так і не відмовилася від жодної своєї мети»
На хорватському кордоні затримали українця, який ховав в авто пів мільйона євро готівки
Росія провела чергову масовану атаку, зокрема проти Києва
144 роки потому: "Саґрада Фамілія" у Барселоні сягнула своєї максимальної висоти
"Мріє злиняти" кудись послом: НАБУ і САП опублікували відео про роль Сигізмунда в справі "Мідас"
У Києві затримали чоловіка за глузування з меморіалу загиблим на Майдані

Виявилося, що затриманий є військовослужбовцем-дезертиром.

У Києві затримали чоловіка за глузування з меморіалу загиблим на Майдані
затримання у Києві

Поліція Києва затримала киянина, який напередодні виклав у соцмережі відео зі зневажливими висловлюваннями в бік Народного меморіалу загиблим захисникам України. 

Про це повідомила пресслужба поліції.

На відео, яке викликало хвилю обурення в мережі, чоловік на Майдані Незалежності висміював місце пам’яті й вимагав прибрати прапорці з іменами полеглих героїв. Зрозумівши, що його вчинок набув розголосу, порушник спробував змінити зовнішність — він збрив вуса, аби його не впізнали на вулиці й не знайшли правоохоронці.

Поліцейські затримали чоловіка за місцем проживання. Під час спілкування з оперативниками він не зміг пояснити мотиви своєї поведінки.

Як з’ясувалося під час перевірки, затриманий є військовослужбовцем-дезертиром. Правоохоронці передали його представникам військової служби правопорядку, які визначать покарання для порушника.

﻿
