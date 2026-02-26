У Києві затримали чоловіка за глузування з меморіалу загиблим на Майдані

Поліція Києва затримала киянина, який напередодні виклав у соцмережі відео зі зневажливими висловлюваннями в бік Народного меморіалу загиблим захисникам України.

Про це повідомила пресслужба поліції.

На відео, яке викликало хвилю обурення в мережі, чоловік на Майдані Незалежності висміював місце пам’яті й вимагав прибрати прапорці з іменами полеглих героїв. Зрозумівши, що його вчинок набув розголосу, порушник спробував змінити зовнішність — він збрив вуса, аби його не впізнали на вулиці й не знайшли правоохоронці.

Поліцейські затримали чоловіка за місцем проживання. Під час спілкування з оперативниками він не зміг пояснити мотиви своєї поведінки.

Як з’ясувалося під час перевірки, затриманий є військовослужбовцем-дезертиром. Правоохоронці передали його представникам військової служби правопорядку, які визначать покарання для порушника.