Головне за ніч та ранок четверга, 26 лютого: масована атака на Київ та інші міста, 235 боєзіткнень

Нічна повітряна атака, 235 бойових зіткнень, бої на Покровському та Гуляйпільському напрямках, ворожі обстріли.

Унаслідок нічної атаки ворога на Київ уночі 26 лютого є ушкодження в трьох районах.

"Усі пожежі ліквідовано. Наразі інформація щодо постраждалих відсутня, але вона може оновлюватися", – розповіли в ДСНС.

Тривога в місті тривала з 3:30. Близько 6:40 був відбій, але за десять хвилин оголосили нову тривогу.

Київ – не єдине місто, яке стало ціллю для ворога нині вночі. Росіяни запустили і дрони, і ракети. Під ударом перебуває Запоріжжя, вночі вибухи лунали в Кривому Розі і Харкові, на Полтавщині та Одещині. Є потерпілі.

Станом на 08:30 було відомо, що в Харкові унаслідок обстрілів постраждали 16 людей, серед них – двоє дітей.

За попередніми даними, ворог вдарив 17 дронами і двома ракетами.

У Запоріжжі пошкоджені торговельні центри і житловий будинок.

Тим часом Генеральний штаб ЗСУ повідомляє, що минулої доби на фронті зафіксовано 235 боїв. Найбільше – на Покровському (57) та Гуляйпільському (36) напрямках.

Сили оборони уразили чотири райони зосередження особового складу та один пункт управління БпЛА російських загарбників.

Детальніше про оперативну ситуацію – в новині.

Також Генштаб інформує, що Сили оборони за минулу добу ліквідували ще 1360 окупантів. Від початку повномасштабного вторгнення армія РФ втратила близько 1 263 850 солдатів.

Більше інформації про втрати ворога – в новині.

У ніч на 26 лютого російські війська атакували Україну 420 безпілотниками та ракетами різних типів. Зафіксували влучання 5 балістичних ракет та 46 ударних БпЛА на 32 локаціях, а також падіння уламків на 15 локаціях. Інформацію щодо кількох ворожих ракет уточнюють.

Як повідомили у Повітряних силах, загалом знешкоджено 406 ворожих цілей.

Росіяни вночі атакували:

2 протикорабельними ракетами Циркон із ТОТ АР Крим,

11 балістичними ракетами Іскандер-М/С-400 із Брянської, Ростовської областей РФ,

24 крилатими ракетами Х-101 (район пуску - Вологодська обл., РФ),

2 керованими авіаційними ракетами Х-69,

420 ударними БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та безпілотниками інших типів із напрямків: Міллерово, Курськ, Брянськ, Орел, Шаталово, Приморсько-Ахтарськ – РФ., Гвардійське – ТОТ АР Крим, близько 280 із них – "шахеди".

За попередніми даними станом на 10:00, ППО збила та подавила:

2 протикорабельні ракети Циркон,

4 балістичні ракети Іскандер-М/С-400,

24 крилаті ракети Х-101,

2 керовані авіаційні ракети Х-69

374 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та дронів інших типів.

Джерела видання Axios стверджують, що під час телефонної розмови президентів США та України Дональда Трампа і Володимира Зеленського було озвучено бажання республіканця завершити війну упродовж одного місяця.

Зеленський сказав американському колезі, що сподівається на припинення бойових дій до кінця року, натомість Трамп парирував, що війна триває надто довго і має бути припинена якомога скоріше.

Загалом спілкування було "дружнім та позитивним", а Президент України подякував господарю Білого дому за його зусилля та сказав, що тільки Трамп може зупинити Путіна.

У відповідь республіканець пообіцяв зайнятися організацією тристороннього саміту лідерів Трамп-Зеленський-Путін для обговорення мирної угоди, але лише за умови, що під час наступного раунду переговорів на початку березня буде досягнуто прогресу.

Найповніша картина сьогоднішнього дня обов’язково буде на нашому сайті.

Тримаймося!