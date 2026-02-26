16 людей поранені ударами Росії по Харкову та області цієї ночі (оновлено)

Під дроновою атакою було село Рай-Оленівка.

Росія вдарила по Харкову і області

Вночі 26 лютого росіяни провели масовану атаку проти Харкова. Станом на 08:30 відомо, що унаслідок обстрілів постраждали 16 людей, серед них – двоє дітей.

За попередніми даними, ворог вдарив 17 дронами і двома ракетами. Про це повідомив голова ОВА Олег Синєгубов.

У Харкові постраждали чоловіки 79, 72, 53, 53, 49 років та жінки 58, 88, 50, 27, 83 роки. У селищі Рай-Оленівка Пісочинської громади постраждали 20-річний і 38-річний чоловіки, 43-річна і 68-річна жінки, також зазнали стресу хлопчики 13 і 7 років.

Станом на 7 ранку було відомо про 14 поранених мешканців. Серед них – дитина 7 років.

"Під ударом опинилися Шевченківський, Київський, Салтівський та Слобідський райони міста", – сказав він.

Фото: ДСНС України в Telegram Наслідки атаки в Харківській області

Також ворог бив по інших населених пунктах області. В селі Рай-Оленівка внаслідок дронової атаки постраждали четверо людей, зокрема дитина.

"Горіли конструкції двох приватних житлових будинків у Салтівському районі, а також автомобіль та конструкції гаражу у Слобідському районі міста. За попередніми даними постраждало 14 людей, з них одна дитина. Пошкоджені багатоповерхові та приватні житлові будинки", – додали рятувальники.

Фото: ДСНС в Telegram Наслідки атаки в Харківській області

Синєгубов розповів, що росіяни застосували по Харківщині різні види озброєння:

4 ракети «Іскандер»;

3 КАБ;

20 БпЛА типу «Герань-2»;

2 fpv-дрони;

17 БпЛА (тип встановлюється).

Фото: Харківська ОВА Наслідки російської атаки на Харківщині

Пошкоджено та зруйновано обʼєкти цивільної інфраструктури:

у Харкові пошкоджено 3 багатоквартирні будинки, щонайменше 7 приватних будинків автомобіль (кількість уточнюється), цивільне підприємство, парк, будівлю Дитячої південної залізниці;

у Куп’янському районі пошкоджено приватний будинок (с. Старовірівка),

в Ізюмському районі пошкоджено 2 приватні будинки, автомобіль, залізничну інфраструктуру (м. Барвінкове), приватний будинок (с. Оскіл);

у Харківському районі пошкоджено багатоквартирний будинок, автомобіль (сел. Рай-Оленівка), складську будівлю (сел. Вільшани);

у Чугуївському районі пошкоджено зерносховище, 3 трактори (с. Новий Бурлук).