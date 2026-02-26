СБУ прокоментувала заяву Залужного про обшуки: провадження головкома не стосувалося
СБУ прокоментувала заяву Залужного про обшуки: провадження головкома не стосувалося
Енн Епплбом: «Переговори щодо миру — це провал, Росія так і не відмовилася від жодної своєї мети»
Енн Епплбом: «Переговори щодо миру — це провал, Росія так і не відмовилася від жодної своєї мети»
Росія провела чергову масовану атаку, зокрема проти Києва
Росія провела чергову масовану атаку, зокрема проти Києва
Спадок Махна. Частина ІІ. Соратник, що виносив з поля бою
Спадок Махна. Частина ІІ. Соратник, що виносив з поля бою
144 роки потому: "Саґрада Фамілія" у Барселоні сягнула своєї максимальної висоти
144 роки потому: "Саґрада Фамілія" у Барселоні сягнула своєї максимальної висоти
Стратегічна поразка Орбана. НПЗ на межі, запаси нафти тануть: Хорватія ламає плани Кремля
Стратегічна поразка Орбана. НПЗ на межі, запаси нафти тануть: Хорватія ламає плани Кремля
На хорватському кордоні затримали українця, який ховав в авто пів мільйона євро готівки
На хорватському кордоні затримали українця, який ховав в авто пів мільйона євро готівки
Зеленський: США обіцяли дати ліцензії на виробництво ракет для ППО, але не дали
Зеленський: США обіцяли дати ліцензії на виробництво ракет для ППО, але не дали
"Мріє злиняти" кудись послом: НАБУ і САП опублікували відео про роль Сигізмунда в справі "Мідас"
"Мріє злиняти" кудись послом: НАБУ і САП опублікували відео про роль Сигізмунда в справі "Мідас"
ГоловнаСуспільствоВійна

16 людей поранені ударами Росії по Харкову та області цієї ночі (оновлено)

Під дроновою атакою було село Рай-Оленівка.

16 людей поранені ударами Росії по Харкову та області цієї ночі (оновлено)
Росія вдарила по Харкову і області
Фото: ДСНС України в Харківській області

Вночі 26 лютого росіяни провели масовану атаку проти Харкова. Станом на 08:30 відомо, що унаслідок обстрілів постраждали 16 людей, серед них – двоє дітей. 

За попередніми даними, ворог вдарив 17 дронами і двома ракетами. Про це повідомив голова ОВА Олег Синєгубов.

У Харкові постраждали чоловіки 79, 72, 53, 53, 49 років та жінки 58, 88, 50, 27, 83 роки. У селищі Рай-Оленівка Пісочинської громади постраждали 20-річний і 38-річний чоловіки, 43-річна і 68-річна жінки, також зазнали стресу хлопчики 13 і 7 років.

Станом на 7 ранку було відомо про 14 поранених мешканців. Серед них – дитина 7 років.

"Під ударом опинилися Шевченківський, Київський, Салтівський та Слобідський райони міста", – сказав він.

Наслідки атаки в Харківській області
Фото: ДСНС України в Telegram
Наслідки атаки в Харківській області

Також ворог бив по інших населених пунктах області. В селі Рай-Оленівка внаслідок дронової атаки постраждали четверо людей, зокрема дитина.

"Горіли конструкції двох приватних житлових будинків у Салтівському районі, а також автомобіль та конструкції гаражу у Слобідському районі міста. За попередніми даними постраждало 14 людей, з них одна дитина. Пошкоджені багатоповерхові та приватні житлові будинки", – додали рятувальники.

Наслідки атаки в Харківській області
Фото: ДСНС в Telegram
Наслідки атаки в Харківській області

Синєгубов розповів, що росіяни застосували по Харківщині різні види озброєння: 

  • 4 ракети «Іскандер»;
  • 3 КАБ;
  • 20 БпЛА типу «Герань-2»;
  • 2 fpv-дрони;
  • 17 БпЛА (тип встановлюється).

Наслідки російської атаки на Харківщині
Фото: Харківська ОВА
Наслідки російської атаки на Харківщині

Пошкоджено та зруйновано обʼєкти цивільної інфраструктури:

  • у Харкові пошкоджено 3 багатоквартирні будинки, щонайменше 7 приватних будинків автомобіль (кількість уточнюється), цивільне підприємство, парк, будівлю Дитячої південної залізниці; 
  • у Куп’янському районі пошкоджено приватний будинок (с. Старовірівка), 
  • в Ізюмському районі пошкоджено 2 приватні будинки, автомобіль, залізничну інфраструктуру (м. Барвінкове), приватний будинок (с. Оскіл);  
  • у Харківському районі пошкоджено багатоквартирний будинок, автомобіль (сел. Рай-Оленівка), складську будівлю (сел. Вільшани); 
  • у Чугуївському районі пошкоджено зерносховище, 3 трактори (с. Новий Бурлук). 
  • Уночі і вранці 26 лютого Росія влаштувала чергову масовану атаку. Цілила, зокрема, по Києву і Запоріжжю та Кривому Рогу.
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies