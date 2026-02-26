16 людей поранені ударами Росії по Харкову та області цієї ночі (оновлено)

Вночі 26 лютого росіяни провели масовану атаку проти Харкова. Станом на 08:30 відомо, що унаслідок обстрілів постраждали 16 людей, серед них – двоє дітей.
За попередніми даними, ворог вдарив 17 дронами і двома ракетами. Про це повідомив голова ОВА Олег Синєгубов.
У Харкові постраждали чоловіки 79, 72, 53, 53, 49 років та жінки 58, 88, 50, 27, 83 роки. У селищі Рай-Оленівка Пісочинської громади постраждали 20-річний і 38-річний чоловіки, 43-річна і 68-річна жінки, також зазнали стресу хлопчики 13 і 7 років.
Станом на 7 ранку було відомо про 14 поранених мешканців. Серед них – дитина 7 років.
"Під ударом опинилися Шевченківський, Київський, Салтівський та Слобідський райони міста", – сказав він.
Також ворог бив по інших населених пунктах області. В селі Рай-Оленівка внаслідок дронової атаки постраждали четверо людей, зокрема дитина.
"Горіли конструкції двох приватних житлових будинків у Салтівському районі, а також автомобіль та конструкції гаражу у Слобідському районі міста. За попередніми даними постраждало 14 людей, з них одна дитина. Пошкоджені багатоповерхові та приватні житлові будинки", – додали рятувальники.
Синєгубов розповів, що росіяни застосували по Харківщині різні види озброєння:
- 4 ракети «Іскандер»;
- 3 КАБ;
- 20 БпЛА типу «Герань-2»;
- 2 fpv-дрони;
- 17 БпЛА (тип встановлюється).
Пошкоджено та зруйновано обʼєкти цивільної інфраструктури:
- у Харкові пошкоджено 3 багатоквартирні будинки, щонайменше 7 приватних будинків автомобіль (кількість уточнюється), цивільне підприємство, парк, будівлю Дитячої південної залізниці;
- у Куп’янському районі пошкоджено приватний будинок (с. Старовірівка),
- в Ізюмському районі пошкоджено 2 приватні будинки, автомобіль, залізничну інфраструктуру (м. Барвінкове), приватний будинок (с. Оскіл);
- у Харківському районі пошкоджено багатоквартирний будинок, автомобіль (сел. Рай-Оленівка), складську будівлю (сел. Вільшани);
- у Чугуївському районі пошкоджено зерносховище, 3 трактори (с. Новий Бурлук).
- Уночі і вранці 26 лютого Росія влаштувала чергову масовану атаку. Цілила, зокрема, по Києву і Запоріжжю та Кривому Рогу.