Від ударів ворога постраждали 26 населених пунктів області.

Фото: Скріншот з відео

Наслідки російського удару по Херсону 7 січня 2026 року

Упродовж доби російські війська атакували 26 населених пунктів Херсонщини. Поранені п'ятеро цивільних.

Про це у телеграмі написав начальник ОВА Олександр Прокудін.

Минулої доби під ворожим дроновим терором, авіаційними ударами та артилерійськими обстрілами перебували Білозерка, Ромашкове, Молодіжне, Велетенське, Комишани, Антонівка, Придніпровське, Дніпровське, Кізомис, Садове, Станіслав, Софіївка, Олександрівка, Берислав, Новорайськ, Гаврилівка, Бургунка, Веселе, Качкарівка, Козацьке, Микільське, Новотягинка, Саблуківка, Токарівка, Тягинка та місто Херсон.

Російські військові били по критичній та соціальній інфраструктурі; житлових кварталах населених пунктів області, зокрема пошкодили 3 багатоповерхівки та 10 приватних будинків.Також окупанти понівечили газогін, складське приміщення та приватні автомобілі.

Для евакуації необхідно звертатися до обласного контакт-центру: 0800 101 102 та 0800 330 951.