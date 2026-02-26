​Вчора оборонці ліквідували 1360 окупантів

Упродовж доби російська армія втратила 1360 солдатів, 3 танки, 25 артилерійських систем, 4 РСЗВ, 93 одиниці автомобільної техніки та автоцистерн.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 26.02.26 орієнтовно склали:
- особового складу – близько 1 263 850 (+1 360) осіб
- танків – 11 704 (+3) од.
- бойових броньованих машин – 24 091 (+0) од.
- артилерійських систем – 37 614 (+25) од.
- РСЗВ – 1 659 (+4) од.
- засоби ППО – 1 305 (+0) од.
- літаків – 435 (+0) од.
- гелікоптерів – 348 (+0) од.
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 147 138 (+681) од.
- крилаті ракети – 4 347 (+0) од.
- кораблі / катери – 29 (+0) од.
- підводні човни – 2 (+0) од.
- автомобільна техніка та автоцистерни – 80 064 (+93) од.
- спеціальна техніка – 4 075 (+0) од.
Дані уточнюються.