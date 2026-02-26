Спадок Махна. Частина ІІ. Соратник, що виносив з поля бою
Спадок Махна. Частина ІІ. Соратник, що виносив з поля бою
СБУ прокоментувала заяву Залужного про обшуки: провадження головкома не стосувалося
СБУ прокоментувала заяву Залужного про обшуки: провадження головкома не стосувалося
Енн Епплбом: «Переговори щодо миру — це провал, Росія так і не відмовилася від жодної своєї мети»
Енн Епплбом: «Переговори щодо миру — це провал, Росія так і не відмовилася від жодної своєї мети»
Зеленський: США обіцяли дати ліцензії на виробництво ракет для ППО, але не дали
Зеленський: США обіцяли дати ліцензії на виробництво ракет для ППО, але не дали
144 роки потому: "Саґрада Фамілія" у Барселоні сягнула своєї максимальної висоти
144 роки потому: "Саґрада Фамілія" у Барселоні сягнула своєї максимальної висоти
Росія провела чергову масовану атаку, зокрема проти Києва
Росія провела чергову масовану атаку, зокрема проти Києва
"Мріє злиняти" кудись послом: НАБУ і САП опублікували відео про роль Сигізмунда в справі "Мідас"
"Мріє злиняти" кудись послом: НАБУ і САП опублікували відео про роль Сигізмунда в справі "Мідас"
Стратегічна поразка Орбана. НПЗ на межі, запаси нафти тануть: Хорватія ламає плани Кремля
Стратегічна поразка Орбана. НПЗ на межі, запаси нафти тануть: Хорватія ламає плани Кремля
На хорватському кордоні затримали українця, який ховав в авто пів мільйона євро готівки
На хорватському кордоні затримали українця, який ховав в авто пів мільйона євро готівки
ГоловнаСуспільствоВійна

​Вчора оборонці ліквідували 1360 окупантів

Від початку повномасштабного вторгнення армія РФ втратила близько 1 263 850 солдатів. 

​Вчора оборонці ліквідували 1360 окупантів
Український захисник, ілюстративне фото
Фото: Генштаб

Упродовж доби російська армія втратила 1360 солдатів, 3 танки, 25 артилерійських систем, 4 РСЗВ, 93 одиниці автомобільної техніки та автоцистерн.

Про це повідомив Генштаб

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 26.02.26 орієнтовно склали:

  • особового складу – близько 1 263 850 (+1 360) осіб 
  • танків – 11 704 (+3) од.
  • бойових броньованих машин – 24 091 (+0) од.
  • артилерійських систем – 37 614 (+25) од.
  • РСЗВ – 1 659 (+4) од.
  • засоби ППО – 1 305 (+0) од.
  • літаків – 435 (+0) од.
  • гелікоптерів – 348 (+0) од.
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 147 138 (+681) од.
  • крилаті ракети – 4 347 (+0) од.
  • кораблі / катери – 29 (+0) од.
  • підводні човни – 2 (+0) од.
  • автомобільна техніка та автоцистерни – 80 064 (+93) од.
  • спеціальна техніка – 4 075 (+0) од.

Фото: Генштаб

Дані уточнюються.

﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies