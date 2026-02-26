Внаслідок російської атаки є ушкодження в кількох районах Києва

Інформації про поранених немає.

Унаслідок нічної атаки ворога проти Києва вночі 26 лютого є ушкодження в трьох районах. У Дарницькому внаслідок падіння уламків вибухов хвилею пошкоджені вікна й двері в квартирі на першому поверсі девʼятиповерхового житлового будинку.

Пожежі немає. Постраждалих не виявили, розповів мер міста Віталій Кличко в Telegram.

“У Голосіївському районі внаслідок падіння уламків сталося займання гаражів. Пожежу локалізували”, – сказав він.

У Печерському районі горіла приватна оселя.

Фото: ДСНС України в Telegram Наслідки атаки в Києві

"Усі пожежі ліквідовано. Наразі, інформація щодо постраждалих відсутня, але вона може оновлюватися", – розповіли в ДСНС.

Тривога в місті тривала з 3:30. Близько 6:40 був відбій, але нову оголосили за десять хвилин. Станом на 7:13 вона триває.

Київ – не єдине місто, яке стало ціллю для ворога нині вночі. Росіяни запустили і дрони, і ракети. Під ударом перебуває Запоріжжя, вночі вибухи лунали в Кривому Розі і Харкові. У цих містах є потерпілі.