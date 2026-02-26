Одна з київських ТЕЦ лише за цей опалювальний сезон зазнала 9 атак

Загальна екстрена потреба України у додаткових електро- та теплових потужностях перевищує 1 800 МВт.

Депутати Європарламенту та парламентів 14 країн Європи відвідали одну з пошкоджених київських ТЕЦ.

Про це повідомив Олексій Кулеба.

"Це об’єкт критичної інфраструктури, який забезпечував теплом і гарячою водою понад 500 000 мешканців столиці – понад 1 100 житлових будинків, школи, садочки і медичні заклади", - повідомив Міністр розвитку громад та територій.

З початку повномасштабного вторгнення ТЕЦ зазнала 13 ракетних і дронових атак, з них 9 – лише за цей опалювальний сезон. Понад 700 працівників ТЕЦ відновлюють пошкоджене обладнання.

31 депутат Європарламенту та національних парламентів 14 країн Європи побачили руйнування на власні очі.

Кулеба заявив, що загальна екстрена потреба України у додаткових електро- та теплових потужностях перевищує 1 800 МВт.