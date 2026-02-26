На хорватському кордоні затримали українця, який ховав в авто пів мільйона євро готівки
На хорватському кордоні затримали українця, який ховав в авто пів мільйона євро готівки
Спадок Махна. Частина ІІ. Соратник, що виносив з поля бою
Спадок Махна. Частина ІІ. Соратник, що виносив з поля бою
СБУ прокоментувала заяву Залужного про обшуки: провадження головкома не стосувалося
СБУ прокоментувала заяву Залужного про обшуки: провадження головкома не стосувалося
Енн Епплбом: «Переговори щодо миру — це провал, Росія так і не відмовилася від жодної своєї мети»
Енн Епплбом: «Переговори щодо миру — це провал, Росія так і не відмовилася від жодної своєї мети»
"Мріє злиняти" кудись послом: НАБУ і САП опублікували відео про роль Сигізмунда в справі "Мідас"
"Мріє злиняти" кудись послом: НАБУ і САП опублікували відео про роль Сигізмунда в справі "Мідас"
Зеленський: США обіцяли дати ліцензії на виробництво ракет для ППО, але не дали
Зеленський: США обіцяли дати ліцензії на виробництво ракет для ППО, але не дали
Росія провела чергову масовану атаку, зокрема проти Києва
Росія провела чергову масовану атаку, зокрема проти Києва
144 роки потому: "Саґрада Фамілія" у Барселоні сягнула своєї максимальної висоти
144 роки потому: "Саґрада Фамілія" у Барселоні сягнула своєї максимальної висоти
Стратегічна поразка Орбана. НПЗ на межі, запаси нафти тануть: Хорватія ламає плани Кремля
Стратегічна поразка Орбана. НПЗ на межі, запаси нафти тануть: Хорватія ламає плани Кремля
ГоловнаКиїв

Одна з київських ТЕЦ лише за цей опалювальний сезон зазнала 9 атак

Загальна екстрена потреба України у додаткових електро- та теплових потужностях перевищує 1 800 МВт.

Одна з київських ТЕЦ лише за цей опалювальний сезон зазнала 9 атак
Фото: Олексій Кулеба

Депутати Європарламенту та парламентів 14 країн Європи відвідали одну з пошкоджених київських ТЕЦ. 

Про це повідомив Олексій Кулеба.

"Це об’єкт критичної інфраструктури, який забезпечував теплом і гарячою водою понад 500 000 мешканців столиці – понад 1 100 житлових будинків, школи, садочки і медичні заклади", - повідомив Міністр розвитку громад та територій.

З початку повномасштабного вторгнення ТЕЦ зазнала 13 ракетних і дронових атак, з них 9 – лише за цей опалювальний сезон. Понад 700 працівників ТЕЦ  відновлюють пошкоджене обладнання.

 31 депутат Європарламенту та національних парламентів 14 країн Європи побачили руйнування на власні очі. 

Кулеба заявив, що загальна екстрена потреба України у додаткових електро- та теплових потужностях перевищує 1 800 МВт.

  • Третього лютого Дарницька ТЕЦ зазнала критичних пошкоджень внаслідок комбінованого ракетного удару РФ. Ця ТЕЦ працювала тільки на виробництво теплоносія для житлових масивів.
  • Відновити енергоблоки (генерація електроенергії) київських ТЕЦ наразі неможливо, на це знадобиться 2-3 роки і можливо більше. 
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies