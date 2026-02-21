«Ми в дупі»: військові навчання в Естонії показали неготовність НАТО до сучаної війни дронів
На Хрещатику патрульні й рятувальники дістали дітей із каналізації

Тепер ювенальна превенція з’ясовує, як діти опинилися в небезпечному місці.

На Хрещатику патрульні й рятувальники дістали дітей із каналізації
порятунок дітей у Києві
Фото: скриншот відео

У Києві провели спільну операцію з порятунку дітей, які застрягли в підземних комунікаціях. 

Про це повідомив перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький.

Діти самі зателефонували на спецлінію 112. Вони розповіли, що заблукали в каналізації під столицею, сильно змерзли і просять про допомогу.

Патрульні разом із рятувальниками ДСНС почали негайно обстежувати люки й дощові мережі. Дітей оперативно виявили у зливній каналізації безпосередньо на Хрещатику. Рятувальники дістали їх на поверхню, а патрульні надали необхідну підтримку. З дітьми все гаразд, запевнив Білошицький.

На місці події працюють співробітники ювенальної превенції, які з’ясовують усі обставини і причини того, як діти опинилися в небезпечному підземному лабіринті.

