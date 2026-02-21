Польська письменниця Сильвія Хутнік презентує в Україні роман «Фурії з Варшави» спільно з українськими колегами

Тур відбудеться в Києві, Харкові та Львові.

Фото: з фейсбук-сторінки Польського Інституту в Києві

Польська письменниця і громадська активістка Сильвія Хутнік вирушає в український тур із романом «Фурії з Варшави». Події відбудуться у трьох містах — Києві, Харкові та Львові — і щоразу матимуть окремий акцент і формат розмови. Заходи відбудуться 28 лютого-2 березня.

Роман «Фурії з Варшави» розповідає про чотирьох жінок, які самотужки протистоять несправедливості, захищаючи одна одну та інших жінок, що звертаються по допомогу. Українське видання вийшло у видавництві Люта справа у перекладі історика і публіциста Романа Кабачія за підтримки програми Дім Європи. Події відбудуться: 28 лютого, о 17:00 — Київ, Книгарня Сенс, 1 березня, о 18:00 — Харків, ART AREA ДК; 2 березня,о 18:30 — Львів, Музей Міста,

У столиці до розмови долучиться авторка передмови до українського видання Христина Морозова. У центрі дискусії — феміністичний вимір роману, жіночі голоси великого міста та прочитання книжки в реальності війни, тривог і щоденної стійкості. Модеруватиме Роман Кабачій.

У Харкові до Сильвії Хутнік приєднається військовослужбовиця 2-го Корпусу НГУ «Хартія» Юлія Паєвська (Тайра). Розмова зосередиться на темах втрат, допомоги, жіночої солідарності та міста як простору небезпеки й взаємної підтримки. Модеруватиме подію Олена Гусейнова.

У Львові відбудеться розмова двох авторок — Сильвії Хутнік та Галина Крук — про польський і український жіночий досвід у великих містах, свободу і страх, право на власний голос та жіночу суб’єктність у суспільстві, що переживає історичні й воєнні злами. Модераторка — Оксана Дащаківська.

Вхід на всі події — вільний за попередньою реєстрацією. Партнерами туру є Генеральне консульство Республіки Польща у Харкові, Генеральне консульство РП у Львові, видавництво «Люта справа», книгарня «Сенс», Харківський ЛітМузей, ART AREA ДК, Музей Міста (МуМі).