На хорватському кордоні затримали українця, який ховав в авто пів мільйона євро готівки
Скелетоніст Гераскевич отримає 1 млн гривень премії від monobank за свою позицію на Олімпіаді
«Ми в дупі»: військові навчання в Естонії показали неготовність НАТО до сучаної війни дронів
Енн Епплбом: «Переговори щодо миру — це провал, Росія так і не відмовилася від жодної своєї мети»
Зеленський: США обіцяли дати ліцензії на виробництво ракет для ППО, але не дали
FT: CША висунули Києву ультиматум щодо проведення президентських виборів та референдуму про мирну угоду до 15 травня
Терехов звернувся до «Укренерго» та Шмигаля: «По 15–19 годин на добу без світла — неприйнятні для Харкова»
WSJ: США контрабандою вивезли до Ірану тисячі терміналів Starlink
Мінсоц розробляє встановлення гарантованої пенсії за віком не менше 6000 гривень
У Чернігові знайшли рідкісні українськомовні екранізації творів Михайла Коцюбинського

Кінолабораторія Довженко-Центру оцифрує віднайдені плівки.

У Чернігові знайшли рідкісні українськомовні екранізації творів Михайла Коцюбинського
Знайдена плівка екранізації «Пе-коптьор (На піч)» 1956 року
Фото: facebook/dovzhenko.centre

У Чернігівському літературно-меморіальному музеї-заповіднику Михайла Коцюбинського знайшли рідкісні українськомовні екранізації творів письменника. Про це повідомив Довженко-Центр.

Українськомовні варіанти екранізацій виявили головна зберігачка фондів Катерина Федько та кінознавець Довженко Центру Олег Оліфер.

Серед них:

  • 35 мм фільмокопії короткометражних фільмів «Пе-коптьор (На піч)» (1956, реж. Володимир Карасьов) та «Коні не винні» (1956, реж. Станіслав Комар) виробництва Одеської кіностудії;

  • 16 мм фільмокопії повнометражних стрічок «Кривавий світанок» (1956, реж. Олексій Швачко) і «Дорогою ціною» (1957, реж. Марк Донськой) виробництва Кіностудії ім. Довженка.

«Знахідка у Чернігові – рідкість і велика удача. Більшість українських фільмів 1950-1960-х років мали українськомовні варіанти, проте велика їх частина на даний момент вважається втраченою», – зазначаюь у Довженко-Центрі.

Після дослідження стану плівок і відповідної підготовки фільми оцифрує Кінолабораторія Довженко-Центру.

Чернігівський літератруно-меморіальний музей-заповідник Михайла Коцюбинського
Фото: kotsubinsky.org
Чернігівський літератруно-меморіальний музей-заповідник Михайла Коцюбинського

Про Чернігівський літературно-меморіальний музей-заповідник Михайла Коцюбинського:

  • заснований у 1934 році в садибі письменника під керівництвом Хоми Коцюбинського – молодшого брата Михайла Коцюбинського;

  • пізніше музеєм опікувалися нащадки Михайла Коцюбинського – дочка Ірина Коцюбинська, а згодом онук – Юлій Коцюбинський;

  • нині у музеї проводять науково-практичні конференції, читання, лекції, семінари, присвячені вивченню літературної спадщини письменника, а також вечори-презентації творів сучасних письменників.

Проєкт «Території культури» виходить у партнерстві з компанією «Перша приватна броварня» і присвячений дослідженню історії та трансформації української культурної ідентичності.

