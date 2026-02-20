У Чернігові знайшли рідкісні українськомовні екранізації творів Михайла Коцюбинського

Знайдена плівка екранізації «Пе-коптьор (На піч)» 1956 року

У Чернігівському літературно-меморіальному музеї-заповіднику Михайла Коцюбинського знайшли рідкісні українськомовні екранізації творів письменника. Про це повідомив Довженко-Центр.

Українськомовні варіанти екранізацій виявили головна зберігачка фондів Катерина Федько та кінознавець Довженко Центру Олег Оліфер.

Серед них:

35 мм фільмокопії короткометражних фільмів «Пе-коптьор (На піч)» (1956, реж. Володимир Карасьов) та «Коні не винні» (1956, реж. Станіслав Комар) виробництва Одеської кіностудії;

16 мм фільмокопії повнометражних стрічок «Кривавий світанок» (1956, реж. Олексій Швачко) і «Дорогою ціною» (1957, реж. Марк Донськой) виробництва Кіностудії ім. Довженка.

«Знахідка у Чернігові – рідкість і велика удача. Більшість українських фільмів 1950-1960-х років мали українськомовні варіанти, проте велика їх частина на даний момент вважається втраченою», – зазначаюь у Довженко-Центрі.

Після дослідження стану плівок і відповідної підготовки фільми оцифрує Кінолабораторія Довженко-Центру.

Фото: kotsubinsky.org Чернігівський літератруно-меморіальний музей-заповідник Михайла Коцюбинського

заснований у 1934 році в садибі письменника під керівництвом Хоми Коцюбинського – молодшого брата Михайла Коцюбинського;

пізніше музеєм опікувалися нащадки Михайла Коцюбинського – дочка Ірина Коцюбинська, а згодом онук – Юлій Коцюбинський;

нині у музеї проводять науково-практичні конференції, читання, лекції, семінари, присвячені вивченню літературної спадщини письменника, а також вечори-презентації творів сучасних письменників.

Проєкт «Території культури» виходить у партнерстві з компанією «Перша приватна броварня» і присвячений дослідженню історії та трансформації української культурної ідентичності.