Терехов звернувся до «Укренерго» та Шмигаля: «По 15–19 годин на добу без світла — неприйнятні для Харкова»
Терехов звернувся до «Укренерго» та Шмигаля: «По 15–19 годин на добу без світла — неприйнятні для Харкова»
WSJ: США контрабандою вивезли до Ірану тисячі терміналів Starlink
WSJ: США контрабандою вивезли до Ірану тисячі терміналів Starlink
«Ми в дупі»: військові навчання в Естонії показали неготовність НАТО до сучаної війни дронів
«Ми в дупі»: військові навчання в Естонії показали неготовність НАТО до сучаної війни дронів
Скелетоніст Гераскевич отримає 1 млн гривень премії від monobank за свою позицію на Олімпіаді
Скелетоніст Гераскевич отримає 1 млн гривень премії від monobank за свою позицію на Олімпіаді
На хорватському кордоні затримали українця, який ховав в авто пів мільйона євро готівки
На хорватському кордоні затримали українця, який ховав в авто пів мільйона євро готівки
​Спадок Махна. Частина І. Дружина і донька
​Спадок Махна. Частина І. Дружина і донька
Енн Епплбом: «Переговори щодо миру — це провал, Росія так і не відмовилася від жодної своєї мети»
Енн Епплбом: «Переговори щодо миру — це провал, Росія так і не відмовилася від жодної своєї мети»
FT: CША висунули Києву ультиматум щодо проведення президентських виборів та референдуму про мирну угоду до 15 травня
FT: CША висунули Києву ультиматум щодо проведення президентських виборів та референдуму про мирну угоду до 15 травня
Зеленський: США обіцяли дати ліцензії на виробництво ракет для ППО, але не дали
Зеленський: США обіцяли дати ліцензії на виробництво ракет для ППО, але не дали
ГоловнаКультура

Україна та Інтерпол розпочали міжнародний розшуку викрадених окупантами культурних цінностей

У базі INTERPOL — сотні викрадених окупантами українських культурних цінностей.

Україна та Інтерпол розпочали міжнародний розшуку викрадених окупантами культурних цінностей
Викрадені полотна в базі INTERPOL
Фото: Національна поліція

Генеральний секретаріат Інтерполу надав Україні можливість безпосередньо завантажувати до міжнародних обліків інформацію про культурні цінності, викрадені під час тимчасової окупації територій, зокрема з музеїв Херсона у період жовтня-листопада 2022 року. 

Про це повідомляє Національна поліція.

Як йдеться в заяві, станом на середину лютого 2026 року до міжнародної бази вже внесено сотні об’єктів, значна частина з яких – експонати, викрадені з Херсонського обласного краєзнавчого музею. 

Зокрема, у базі даних INTERPOL зафіксовано викрадення полотна Івана Шульги «Пісня запорожців», що зникло з музею в Херсоні в період з 20 жовтня по 10 листопада 2022 року.

Перевірити, чи перебуває той чи інший витвір мистецтва в міжнародному розшуку, може кожен охочий за допомогою офіційного мобільного застосунку INTERPOL ID-Art.

  • В Україні визначили зону обов'язкової евакуації музейних предметів. Відтепер евакуація обовʼязкова для територій у межах 50 км від лінії бойового зіткнення.
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies