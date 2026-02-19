Україна та Інтерпол розпочали міжнародний розшуку викрадених окупантами культурних цінностей

Генеральний секретаріат Інтерполу надав Україні можливість безпосередньо завантажувати до міжнародних обліків інформацію про культурні цінності, викрадені під час тимчасової окупації територій, зокрема з музеїв Херсона у період жовтня-листопада 2022 року.

Про це повідомляє Національна поліція.

Як йдеться в заяві, станом на середину лютого 2026 року до міжнародної бази вже внесено сотні об’єктів, значна частина з яких – експонати, викрадені з Херсонського обласного краєзнавчого музею.

Зокрема, у базі даних INTERPOL зафіксовано викрадення полотна Івана Шульги «Пісня запорожців», що зникло з музею в Херсоні в період з 20 жовтня по 10 листопада 2022 року.

Перевірити, чи перебуває той чи інший витвір мистецтва в міжнародному розшуку, може кожен охочий за допомогою офіційного мобільного застосунку INTERPOL ID-Art.