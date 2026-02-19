ЗМІ: Україна та Росія обговорили створення демілітаризованої зони на Донбасі

Україна та Росія намагаються знайти компроміс щодо однієї з найбільших перешкод на шляху до мирної угоди: контролю над територією на сході України. Про це пише The New York Times, з посиланням на трьох осіб, наближених до переговорів.

За даними видання , Росія вимагає від України передати контрольовані нею землі в Донецькій області як умову припинення війни.Це смуга території довжиною близько 80 кілометрів і шириною 64 кілометри, яка включає десятки міст і сіл і розташована між лінією фронту та адміністративним кордоном регіону.

Україна відмовилася виводити війська в односторонньому порядку, заявивши, що відмова від території спонукатиме Росію до повторного нападу, в Україні чи деінде. Київ попросив гарантій безпеки.

За словами співрозмовників видання , сторони обговорювали ідею створення демілітаризованої зони, яку не контролювала б жодна з армій. Щоб ця пропозиція влаштувала обидві сторони, учасники переговорів також обговорили створення зони вільної торгівлі в можливій демілітаризованій зоні.

Як пише NYT , Росія та Україна обговорювали формування цивільної адміністрації для управління цим регіоном після війни. Проте, сторони ще далекі до вирішення цього питання, повідомили співрозмовники видання.