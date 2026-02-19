ЗМІ: Україна та Росія обговорили створення демілітаризованої зони на Донбасі

Україна та Росія намагаються знайти компроміс щодо однієї з найбільших перешкод на шляху до мирної угоди: контролю над територією на сході України. Про це пише The New York Times, з посиланням на трьох осіб, наближених до переговорів.
За даними видання, Росія вимагає від України передати контрольовані нею землі в Донецькій області як умову припинення війни.Це смуга території довжиною близько 80 кілометрів і шириною 64 кілометри, яка включає десятки міст і сіл і розташована між лінією фронту та адміністративним кордоном регіону.
Україна відмовилася виводити війська в односторонньому порядку, заявивши, що відмова від території спонукатиме Росію до повторного нападу, в Україні чи деінде. Київ попросив гарантій безпеки.
За словами співрозмовників видання, сторони обговорювали ідею створення демілітаризованої зони, яку не контролювала б жодна з армій. Щоб ця пропозиція влаштувала обидві сторони, учасники переговорів також обговорили створення зони вільної торгівлі в можливій демілітаризованій зоні.
Як пише NYT, Росія та Україна обговорювали формування цивільної адміністрації для управління цим регіоном після війни. Проте, сторони ще далекі до вирішення цього питання, повідомили співрозмовники видання.
- Мединський ініціював незаплановану розмову з українською делегацією після переговорів у Женеві
- Росія вимагає створення на вільній частині Донбасу "демілітаризованої зони" – тобто виведення звідти армії України. Україна вважає, що війну треба завершувати на поточних лініях. Штати як компроміс пропонують вільну економічну зону