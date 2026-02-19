Енн Епплбом: «Переговори щодо миру — це провал, Росія так і не відмовилася від жодної своєї мети»
​Спадок Махна. Частина І. Дружина і донька
На хорватському кордоні затримали українця, який ховав в авто пів мільйона євро готівки
Зеленський: США обіцяли дати ліцензії на виробництво ракет для ППО, але не дали
«Ми в дупі»: військові навчання в Естонії показали неготовність НАТО до сучаної війни дронів
WSJ: США контрабандою вивезли до Ірану тисячі терміналів Starlink
FT: CША висунули Києву ультиматум щодо проведення президентських виборів та референдуму про мирну угоду до 15 травня
Терехов звернувся до «Укренерго» та Шмигаля: «По 15–19 годин на добу без світла — неприйнятні для Харкова»
Скелетоніст Гераскевич отримає 1 млн гривень премії від monobank за свою позицію на Олімпіаді
ЗМІ: Україна та Росія обговорили створення демілітаризованої зони на Донбасі

Це територія довжиною 80 кілометрів і шириною 64 кілометри.

ЗМІ: Україна та Росія обговорили створення демілітаризованої зони на Донбасі
Ілюстративне фото
Фото: Інна Варениця

Україна та Росія намагаються знайти компроміс щодо однієї з найбільших перешкод на шляху до мирної угоди: контролю над територією на сході України. Про це пише The New York Times, з посиланням на трьох осіб, наближених до переговорів.

За даними видання, Росія вимагає від України передати контрольовані нею землі в Донецькій області як умову припинення війни.Це смуга території довжиною близько 80 кілометрів і шириною 64 кілометри, яка включає десятки міст і сіл і розташована між лінією фронту та адміністративним кордоном регіону.

Україна відмовилася виводити війська в односторонньому порядку, заявивши, що відмова від території спонукатиме Росію до повторного нападу, в Україні чи деінде. Київ попросив гарантій безпеки.

За словами співрозмовників видання, сторони обговорювали ідею створення демілітаризованої зони, яку не контролювала б жодна з армій. Щоб ця пропозиція влаштувала обидві сторони, учасники переговорів також обговорили створення зони вільної торгівлі в можливій демілітаризованій зоні.

Як пише NYT, Росія та Україна обговорювали формування цивільної адміністрації для управління цим регіоном після війни. Проте, сторони ще далекі до вирішення цього питання, повідомили співрозмовники видання.

  • Мединський ініціював незаплановану розмову з українською делегацією після переговорів у Женеві
  • Росія вимагає створення на вільній частині Донбасу "демілітаризованої зони" – тобто виведення звідти армії України. Україна вважає, що війну треба завершувати на поточних лініях. Штати як компроміс пропонують вільну економічну зону
