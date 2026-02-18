Головне за середу, 18 лютого: понад 200 боєзіткнень, ситуація навколо трубопроводу "Дружба"

Бойові дії на Донеччині, 201 бойове зіткнення, ворожі обстріли, інтерв’ю Залужного Associated Press, допуск російських та білоруських спортсменів на Паралімпійські ігри. Яким запам’ятається 1456-й день повномасштабної війни.

Генеральний штаб ЗСУ повідомляє, що станом на 22:00 18 лютого відбулося 201 бойове зіткнення.

На Гуляйпільському напрямку відбулось 48 атак, на Покровському - 39. На цих напрямках ситуація найскладніша.

Посол України у Великий Британії, колишній головнокомандувач Валерій Залужний заявив у інтерв’ю Associated Press, що план контрнаступу 2023 року, який він розробив за участі партнерів по НАТО, провалився, позаяк президент Володимир Зеленський та інші посадовці не виділили необхідних для цього ресурсів.

Ексголовнокомандувач розповів, що первинний задум полягав у тому, щоб зосередити достатні сили в «єдиний кулак» для звільнення частково окупованої Запорізької області — де розташована важлива Запорізька АЕС — а потім просунутися на південь до Азовського моря. Це мало перерізати сухопутний коридор, яким російська армія забезпечувала постачання до Криму, незаконно анексованого у 2014 році. За словами Залужного, успіх вимагав значного концентрованого нарощування сил і тактичної раптовості. Натомість, за його словами, війська були розпорошені на великій території, що послабило їхню ударну потужність.

Україна підтримує постійний діалог із Єврокомісією, а також з урядами Угорщини та Словаччини щодо ситуації з транзитом російської нафти трубопроводом "Дружба".

Про це під час брифінгу заявив речник МЗС України Георгій Тихий. За його словами, перебої у транспортуванні стали наслідком російської атаки 27 січня поблизу міста Броди на Львівщині, внаслідок якої було пошкоджено критично важливе обладнання. Угорську сторону про причини зупинки поінформували в день інциденту.

Сьогодні Угорщина призупинила постачання дизельного палива до України, поки не буде відновлено транзит нафти трубопроводом "Дружба".

Шість російських та чотири білоруських спортсмени змагатимуться під прапорами своїх країн на майбутніх зимових Паралімпійських іграх в Італії, повідомляє BBC.

Це буде перший випадок з часів Ігор у Сочі 2014 року, коли російський прапор піднімуть на Паралімпійських іграх.

Президент Паралімпійського комітету України Валерій Сушкевич назвав заяву жахливою. “Я дуже, дуже розлючений і обурений рішенням дозволити шістьом російським спортсменам змагатися під їхнім національним прапором”, – сказав він у коментарі AFP. Водночас, незважаючи на присутність Росії, мова про бойкот Києвом Паралімпійських ігор не йде. “Якщо ми не поїдемо, то… дозволимо Путіну здобути перемогу над українськими паралімпійцями та над Україною, виключивши нас з Ігор”, – сказав Сушкевич.

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга назвав це рішення Міжнародного паралімпійського комітету «небезпечним сигналом для світу».

Польські спортсмени вже заявили, що бойкотуватимуть церемонію відкриття Паралімпійських ігор.

