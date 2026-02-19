Енн Епплбом: «Переговори щодо миру — це провал, Росія так і не відмовилася від жодної своєї мети»
​Спадок Махна. Частина І. Дружина і донька
На хорватському кордоні затримали українця, який ховав в авто пів мільйона євро готівки
Зеленський: США обіцяли дати ліцензії на виробництво ракет для ППО, але не дали
«Ми в дупі»: військові навчання в Естонії показали неготовність НАТО до сучаної війни дронів
WSJ: США контрабандою вивезли до Ірану тисячі терміналів Starlink
FT: CША висунули Києву ультиматум щодо проведення президентських виборів та референдуму про мирну угоду до 15 травня
Терехов звернувся до «Укренерго» та Шмигаля: «По 15–19 годин на добу без світла — неприйнятні для Харкова»
Скелетоніст Гераскевич отримає 1 млн гривень премії від monobank за свою позицію на Олімпіаді
ГоловнаСуспільствоВійна

Американські сенатори вперше за повномасштабне вторгнення відвідали Одесу

Четверо законотворців закликали запровадити санкції проти Кремля і чинити тиск на Путіна.

Американські сенатори вперше за повномасштабне вторгнення відвідали Одесу
Одеса
Фото: EPA/UPG

Делегація сенаторів Сполучених Штатів вперше за час повномасштабного російського вторгнення в Україну побувала в Одесі.

Як пише "Європейська правда", до міста приїхали Джин Шахін, Шелдон Вайтгаус, Кріс Кунс та Річард Блументаль. Під час візиту вони запевнили у двопартійній підтримці України з боку США.

Сенатори наголосили на потребі запровадити жорсткі санкції проти Росії і збільшити підтримку України, щоб змусити диктатора Путіна сісти за стіл переговорів. Законотворці також закликають адміністрацію Дональда Трампа нарешті чинити реальний тиск на Кремль.

В Одесі американські політики зустрілися з представниками Кабміну та військовими, прикордонниками, керівниками портів, релігійними лідерами, очільниками громадських організацій та керівниками американських підприємств, які працюють в Україні.

