Американські сенатори вперше за повномасштабне вторгнення відвідали Одесу

Четверо законотворців закликали запровадити санкції проти Кремля і чинити тиск на Путіна.

Делегація сенаторів Сполучених Штатів вперше за час повномасштабного російського вторгнення в Україну побувала в Одесі.

Як пише "Європейська правда", до міста приїхали Джин Шахін, Шелдон Вайтгаус, Кріс Кунс та Річард Блументаль. Під час візиту вони запевнили у двопартійній підтримці України з боку США.

Сенатори наголосили на потребі запровадити жорсткі санкції проти Росії і збільшити підтримку України, щоб змусити диктатора Путіна сісти за стіл переговорів. Законотворці також закликають адміністрацію Дональда Трампа нарешті чинити реальний тиск на Кремль.

В Одесі американські політики зустрілися з представниками Кабміну та військовими, прикордонниками, керівниками портів, релігійними лідерами, очільниками громадських організацій та керівниками американських підприємств, які працюють в Україні.