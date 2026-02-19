У Білому домі знову заговорили про "значний прогрес" російсько-українських переговорів

Війна, виявляється, була "дуже несправедливою для американського народу".

Прессекретарка президента США Дональда Трампа Керолайн Лівітт на брифінгу заявила, що на тристоронніх переговорах у Женеві було досягнуто "значного прогресу".

За словами речниці Білого дому, росіяни та українці "погодилися надати нову інформацію своїм лідерам і продовжити спільну роботу над мирною угодою".

Лівітт додала, що Трамп вважає війну "несправедливою не тільки для росіян і українців, але й для американського народу, який оплачував за рахунок власних податків воєнні зусилля, поки президент це не припинив". При цьому прессекретарка нагадала, що США продають НАТО зброю, яка згодом йде Україні.