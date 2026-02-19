Скелетоніст Гераскевич отримає 1 млн гривень премії від monobank за свою позицію на Олімпіаді
WSJ: США контрабандою вивезли до Ірану тисячі терміналів Starlink
На хорватському кордоні затримали українця, який ховав в авто пів мільйона євро готівки
Зеленський: США обіцяли дати ліцензії на виробництво ракет для ППО, але не дали
Енн Епплбом: «Переговори щодо миру — це провал, Росія так і не відмовилася від жодної своєї мети»
«Ми в дупі»: військові навчання в Естонії показали неготовність НАТО до сучаної війни дронів
​Спадок Махна. Частина І. Дружина і донька
FT: CША висунули Києву ультиматум щодо проведення президентських виборів та референдуму про мирну угоду до 15 травня
Терехов звернувся до «Укренерго» та Шмигаля: «По 15–19 годин на добу без світла — неприйнятні для Харкова»
У Білому домі знову заговорили про "значний прогрес" російсько-українських переговорів

Війна, виявляється, була "дуже несправедливою для американського народу".

У Білому домі знову заговорили про "значний прогрес" російсько-українських переговорів
Керолайн Лівітт
Фото: EPA/UPG

Прессекретарка президента США Дональда Трампа Керолайн Лівітт на брифінгу заявила, що на тристоронніх переговорах у Женеві було досягнуто "значного прогресу".

За словами речниці Білого дому, росіяни та українці "погодилися надати нову інформацію своїм лідерам і продовжити спільну роботу над мирною угодою".

Лівітт додала, що Трамп вважає війну "несправедливою не тільки для росіян і українців, але й для американського народу, який оплачував за рахунок власних податків воєнні зусилля, поки президент це не припинив". При цьому прессекретарка нагадала, що США продають НАТО зброю, яка згодом йде Україні.

