Світ

США запровадили санкції проти низки іранських посадовців за придушення протестів

Обмеження торкнулися 18 осіб, а також членів їхніх родин.

Антиурядовий мітинг в Тегерані, Іран, 9 січня.
Фото: nhpr.org

Державний департамент США оголосив про запровадження візових обмежень проти групи іранських чиновників та керівників телекомунікаційної галузі. 

Про це йдеться в офіційній заяві на сайті Держдепу США.

Їх звинувачують у причетності до жорсткого придушення мирних протестів, що відбулися в Ірані у грудні та січні 2025 року.

Згідно з рішенням держсекретаря Марко Рубіо, обмеження торкнулися 18 осіб, а також членів їхніх родин. Загальна кількість іранських посадовців, які підпали під дію цієї політики, зросла до 58 осіб.

Держдеп звинуватив Іран у тому, що тамтешній режим застосував силу проти десятків тисяч мирних протестувальників. Влада запровадила майже повне відключення інтернету по всій країні, що стало безпрецедентним за масштабом і тривалістю. Це було зроблено для того, щоб приховати докази злочинів та ізолювати іранців від світу.

Посадовці, які потрапили до списку, безпосередньо сприяли обмеженню свободи слова та права на мирні зібрання, зауважили в Держдепі.

﻿
