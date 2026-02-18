Німеччина розширює повноваження зовнішньої розвідки: дають право на диверсії і кібероперації

Уряд Німеччини готує масштабну реформу Федеральної розвідувальної служби (BND), яка фактично скасовує жорсткі обмеження, встановлені після Другої світової війни, пише Politico.

Берлін прагне здобути «розвідувальну автономію» на тлі побоювань, що США за президентства Дональда Трампа можуть обмежити обмін секретними даними або використовувати цю залежність як важіль впливу на союзників.

Десятиліттями німецька розвідка була юридично обмежена лише збором і аналізом інформації — це зробили для того, аби не допустити відродження методів Гестапо чи Штазі. Однак такий підхід зробив країну критично залежною від Вашингтона: за даними ЗМІ, лише 2% попереджень про серйозні загрози BND генерувала самостійно, тоді як решту надавали американські колеги.

Нова реформа, яку просуває уряд канцлера Фрідріха Мерца, має докорінно змінити ситуацію. Спецслужби отримають право не лише спостерігати за загрозами, а й вчиняти акти саботажу і проводити наступальні операції в цифровому просторі. Крім того, послаблення суворих законів про захист даних дозволить розвідці повноцінно використовувати можливості штучного інтелекту та систем розпізнавання облич. Для реалізації цих планів бюджет служби цього року вже збільшили на чверть — до півтора мільярда євро.

Мерц назвав це «історичним поворотом» для спецслужб і наголосив, що старі правила більше не працюють у світі, де Росія та інші агресори вдаються до гібридних атак. У Берліні вважають, що в умовах гри без правил з боку противника подальше самообмеження стає небезпечним для національної безпеки. Очікується, що повний пакет реформ винесуть на голосування в Бундестаг до осені, при цьому над BND збережуть парламентський контроль через механізм оголошення «особливої розвідувальної ситуації».