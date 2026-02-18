Скелетоніст Гераскевич отримає 1 млн гривень премії від monobank за свою позицію на Олімпіаді
Скелетоніст Гераскевич отримає 1 млн гривень премії від monobank за свою позицію на Олімпіаді
WSJ: США контрабандою вивезли до Ірану тисячі терміналів Starlink
На хорватському кордоні затримали українця, який ховав в авто пів мільйона євро готівки
Зеленський: США обіцяли дати ліцензії на виробництво ракет для ППО, але не дали
Енн Епплбом: «Переговори щодо миру — це провал, Росія так і не відмовилася від жодної своєї мети»
«Ми в дупі»: військові навчання в Естонії показали неготовність НАТО до сучаної війни дронів
​Спадок Махна. Частина І. Дружина і донька
FT: CША висунули Києву ультиматум щодо проведення президентських виборів та референдуму про мирну угоду до 15 травня
Терехов звернувся до «Укренерго» та Шмигаля: «По 15–19 годин на добу без світла — неприйнятні для Харкова»
Лівія відриває паливний ринок для західних трейдері і скорочує імпорт із Росії

Лівія видобуває близько 1,4 млн барелів нафти на добу.

Фото: скриншот відео

Лівія відкриває доступ до свого ринку пального для західних компаній та витісняє імпорт з РосіїЛівія вирішила надати західним компаніям доступ до свого ринку нафтопродуктів, поступово заміщуючи імпорт пального з Росії. 

Про це пише Reuters із посиланням на три джерела, знайомі з результатами тендерів.

За інформацією агентства, у тендерах на постачання бензину та дизельного пального перемогли міжнародні трейдери та енергетичні компанії, зокрема Vitol, Trafigura та TotalEnergies.

Згідно з даними трейдерів, компанія Vitol отримала право на постачання від 5 до 10 партій бензину на місяць, а також окремих обсягів дизельного пального.

Trafigura та TotalEnergies також виграли право на постачання пального, однак точні обсяги контрактів наразі не розголошуються.

Лівія перебуває у процесі реформування свого нафтового сектору. Країна видобуває близько 1,4 млн барелів нафти на добу, однак відчуває дефіцит переробних потужностей, що змушує її імпортувати значні обсяги нафтопродуктів.

За даними аналітичної компанії Kpler, експорт російського палива до Лівії різко скоротився: у 2024–2025 роках – близько 56 000 барелів на добу, а у 2026 році – приблизно 5 000 барелів на добу.

Водночас загальний імпорт пального до Лівії з початку 2024 року становив у середньому близько 186 000 барелів на добу.

У 2026 році найбільшим постачальником пального до Лівії стала Італія — 59 000 барелів на добу. Постачання здійснюється переважно з нафтопереробних заводів ISAB та Sarroch, які перебувають під управлінням Trafigura та Vitol.

Reuters зазначає, що нові тендери ще більше скоротять частку російських нафтопродуктів на лівійському ринку, адже західні компанії закуповують пальне на нафтопереробних заводах у Середземноморському регіоні.

Таким чином, Лівія поступово переорієнтовує імпорт на європейських та міжнародних постачальників, що може змінити баланс сил на регіональному паливному ринку.

