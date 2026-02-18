Скелетоніст Гераскевич отримає 1 млн гривень премії від monobank за свою позицію на Олімпіаді
Скелетоніст Гераскевич отримає 1 млн гривень премії від monobank за свою позицію на Олімпіаді
WSJ: США контрабандою вивезли до Ірану тисячі терміналів Starlink
WSJ: США контрабандою вивезли до Ірану тисячі терміналів Starlink
На хорватському кордоні затримали українця, який ховав в авто пів мільйона євро готівки
На хорватському кордоні затримали українця, який ховав в авто пів мільйона євро готівки
Зеленський: США обіцяли дати ліцензії на виробництво ракет для ППО, але не дали
Зеленський: США обіцяли дати ліцензії на виробництво ракет для ППО, але не дали
Енн Епплбом: «Переговори щодо миру — це провал, Росія так і не відмовилася від жодної своєї мети»
Енн Епплбом: «Переговори щодо миру — це провал, Росія так і не відмовилася від жодної своєї мети»
«Ми в дупі»: військові навчання в Естонії показали неготовність НАТО до сучаної війни дронів
«Ми в дупі»: військові навчання в Естонії показали неготовність НАТО до сучаної війни дронів
​Спадок Махна. Частина І. Дружина і донька
​Спадок Махна. Частина І. Дружина і донька
FT: CША висунули Києву ультиматум щодо проведення президентських виборів та референдуму про мирну угоду до 15 травня
FT: CША висунули Києву ультиматум щодо проведення президентських виборів та референдуму про мирну угоду до 15 травня
Терехов звернувся до «Укренерго» та Шмигаля: «По 15–19 годин на добу без світла — неприйнятні для Харкова»
Терехов звернувся до «Укренерго» та Шмигаля: «По 15–19 годин на добу без світла — неприйнятні для Харкова»
ГоловнаСвіт

Шмигаль обговорив із міністром енергетики США використання українських газових сховищ і постачання скрапленого газу

Міністри енергетики України та США домовилися працювати над укладенням майбутньої Energy Deal.

Шмигаль обговорив із міністром енергетики США використання українських газових сховищ і постачання скрапленого газу
Денис Шмигаль і Кріс Райт
Фото: Денис Шмигаль

Глава Міненергетики України Денис Шмигаль провів зустріч із міністром енергетики США Крісом Райтом. Сторони обговорили перспективи розширення енергетичного партнерства між Україною та США і домовилися працювати над укладенням майбутньої Energy Deal.

Про це Денис Шмигаль повідомив у Telegram.

Одним із ключових напрямків співпраці визначено постачання американського скрапленого природного газу (СПГ) до України та регіону. Найбільш ефективним маршрутом для цього розглядається Вертикальний газовий коридор – уже наявний маршрут, пропускна спроможність якого може бути додатково розширена.

Окрему увагу сторони приділили використанню української газотранспортної системи та підземних сховищ газу. Стратегічне партнерство у цій сфері може створити додаткові можливості для США щодо постачання СПГ до країн регіону, особливо на тлі очікуваної поетапної відмови від російського газу.

Також йшлося про розвиток співпраці у сфері ядерної енергетики. "Співпраця зі США у ядерному секторі має для України стратегічне значення, особливо у сфері впровадження передових американських технологій. Україна зацікавлена у рішеннях американського ядерного сектору", – наголосив Шмигаль.

Міністр енергетики України подякував Сполученим Штатам за підтримку та підтвердила готовність до поглиблення стратегічного енергетичного партнерства.

﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies