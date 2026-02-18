Шмигаль обговорив із міністром енергетики США використання українських газових сховищ і постачання скрапленого газу

Глава Міненергетики України Денис Шмигаль провів зустріч із міністром енергетики США Крісом Райтом. Сторони обговорили перспективи розширення енергетичного партнерства між Україною та США і домовилися працювати над укладенням майбутньої Energy Deal.
Про це Денис Шмигаль повідомив у Telegram.
Одним із ключових напрямків співпраці визначено постачання американського скрапленого природного газу (СПГ) до України та регіону. Найбільш ефективним маршрутом для цього розглядається Вертикальний газовий коридор – уже наявний маршрут, пропускна спроможність якого може бути додатково розширена.
Окрему увагу сторони приділили використанню української газотранспортної системи та підземних сховищ газу. Стратегічне партнерство у цій сфері може створити додаткові можливості для США щодо постачання СПГ до країн регіону, особливо на тлі очікуваної поетапної відмови від російського газу.
Також йшлося про розвиток співпраці у сфері ядерної енергетики. "Співпраця зі США у ядерному секторі має для України стратегічне значення, особливо у сфері впровадження передових американських технологій. Україна зацікавлена у рішеннях американського ядерного сектору", – наголосив Шмигаль.
Міністр енергетики України подякував Сполученим Штатам за підтримку та підтвердила готовність до поглиблення стратегічного енергетичного партнерства.
- Україна ініціює створення єдиної архітектури координації для захисту та відновлення енергосистеми — Energy Task Force. Нова структура матиме три рівні управління та допоможе швидше реагувати на російські атаки.