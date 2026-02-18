Шмигаль обговорив із міністром енергетики США використання українських газових сховищ і постачання скрапленого газу

Міністри енергетики України та США домовилися працювати над укладенням майбутньої Energy Deal.

Глава Міненергетики України Денис Шмигаль провів зустріч із міністром енергетики США Крісом Райтом. Сторони обговорили перспективи розширення енергетичного партнерства між Україною та США і домовилися працювати над укладенням майбутньої Energy Deal.

Про це Денис Шмигаль повідомив у Telegram.

Одним із ключових напрямків співпраці визначено постачання американського скрапленого природного газу (СПГ) до України та регіону. Найбільш ефективним маршрутом для цього розглядається Вертикальний газовий коридор – уже наявний маршрут, пропускна спроможність якого може бути додатково розширена.

Окрему увагу сторони приділили використанню української газотранспортної системи та підземних сховищ газу. Стратегічне партнерство у цій сфері може створити додаткові можливості для США щодо постачання СПГ до країн регіону, особливо на тлі очікуваної поетапної відмови від російського газу.

Також йшлося про розвиток співпраці у сфері ядерної енергетики. "Співпраця зі США у ядерному секторі має для України стратегічне значення, особливо у сфері впровадження передових американських технологій. Україна зацікавлена у рішеннях американського ядерного сектору", – наголосив Шмигаль.

Міністр енергетики України подякував Сполученим Штатам за підтримку та підтвердила готовність до поглиблення стратегічного енергетичного партнерства.