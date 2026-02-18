Іран активізував роботи з відновлення та фортифікації своїх найбільш чутливих військових і ядерних об’єктів після того, як вони зазнали ударів з боку Ізраїлю та США минулого року. Супутникові знімки свідчать, що Тегеран намагається перетворити свої лабораторії на невпізнавані бункери, пише Reuters.

Зокрема, у Парчині (комплекс Талеган-2) супутники зафіксували будівництво величезного «бетонного саркофага» над новою будівлею, яку, ймовірно, використовують для випробувань вибухівки, необхідної для розробки ядерної зброї. До середини лютого об’єкт повністю засипали ґрунтом, щоб замаскувати під ландшафт і захистити від авіаударів.

В Ісфахані (завод зі збагачення урану) після бомбардувань США в червні 2025 року Іран повністю засипав ґрунтом входи до тунелів, де зберігається збагачений уран. Це має ускладнити не лише повторні удари, а й можливі наземні рейди спецпризначенців.

Біля гори Пікакс зафіксовано рух важкої техніки та бетонозмішувачів. Іран «цементує» входи до підземних комплексів, намагаючись максимально зміцнити їхню оборону.

Щодо ракетних баз Шираз та Кум, то знімки підтверджують ремонтні роботи на базах балістичних ракет середньої дальності. Зокрема, у Кумі вже завершили відновлення даху на пошкодженій будівлі, а біля Шираза триває розчищення території командного пункту.

Експерти зазначають, що Тегеран використовує затягування переговорів щодо ядерної угоди для того, щоб фізично приховати свою інфраструктуру. Колишній інспектор МАГАТЕ Девід Олбрайт підкреслив, що об’єкт Талеган-2 вже стає «повністю невпізнаваним бункером».

Це відбувається на тлі заяв Вашингтона про можливість нових воєнних дій, якщо дипломатичні зусилля щодо обмеження іранської ядерної програми остаточно проваляться.