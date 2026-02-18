Умєров після переговорів з Росією зустрівся з представниками США та Європи

Відбулась зустріч української делегації, яку очолив Рустем Умєров, із представниками США та європейських партнерів – Франції, Великої Британії, Німеччини, Італії та Швейцарії.

Про це повідомив секретар РНБО Умєров у своєму Telegram. "Обговорили підсумки сьогоднішнього раунду переговорів і синхронізували підходи щодо подальших кроків. Важливо зберігати спільне бачення та координацію дій між Україною, США та Європою", - йдеться в повідомленні. "Є розуміння спільної відповідальності за результат. Працюємо далі", - підсумував Рустем Умєров.