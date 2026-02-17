53 бригада ім. князя Володимира Мономаха отримала генератори та антидронові сіткомети від «Української команди»

Волонтери «Української команди» передали 53 ОМБр ім. князя Володимира Мономаха партію генераторів та антидронові сіткомети, на які збирали всі українці. Про це повідомляється на Facebook-сторінці волонтерського штабу.

«Українська команда» передала партію антидронових сіткометів та потужних генераторів 53 окремій механізованій бригаді імені князя Володимира Мономаха, яка входить до Третього армійського корпусу. Бійці цієї бригади брали участь у боях за Сєвєродонецьк, Лисичанськ, Авдіївку, Вугледар та Бахмут. І зараз б'ють ворога на найгарячіших напрямках», - йдеться у повідомленні.

Волонтери разом з бійцями 53 бригади подякували всім українцям, які брали участь у зборі «Української команди» і донатили на антидронові сіткомети.

«Ці сіткомети дуже ефективно зарекомендували себе на фронті, особливо проти ворожих дронів на оптоволокні. Сподіваємося, наша підтримка допоможе бійцям ще більш ефективно виконувати свої бойові завдання та повернутися живими та неушкодженими», - сказав волонтер «Української команди» Орест Криштафович.

Раніше повідомлялося, що з початку повномасштабного вторгнення «Українська команда» передала на передову різним підрозділам понад 2700 безпілотників різних типів, більш ніж 100 автівок, сотні зарядних станцій та інше обладнання. Загалом – 1836 тонн допомоги загальною вартістю майже пів мільярда гривень.