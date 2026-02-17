Скелетоніст Гераскевич отримає 1 млн гривень премії від monobank за свою позицію на Олімпіаді
Скелетоніст Гераскевич отримає 1 млн гривень премії від monobank за свою позицію на Олімпіаді
WSJ: США контрабандою вивезли до Ірану тисячі терміналів Starlink
WSJ: США контрабандою вивезли до Ірану тисячі терміналів Starlink
FT: CША висунули Києву ультиматум щодо проведення президентських виборів та референдуму про мирну угоду до 15 травня
FT: CША висунули Києву ультиматум щодо проведення президентських виборів та референдуму про мирну угоду до 15 травня
​Спадок Махна. Частина І. Дружина і донька
​Спадок Махна. Частина І. Дружина і донька
Терехов звернувся до «Укренерго» та Шмигаля: «По 15–19 годин на добу без світла — неприйнятні для Харкова»
Терехов звернувся до «Укренерго» та Шмигаля: «По 15–19 годин на добу без світла — неприйнятні для Харкова»
«Ми в дупі»: військові навчання в Естонії показали неготовність НАТО до сучаної війни дронів
«Ми в дупі»: військові навчання в Естонії показали неготовність НАТО до сучаної війни дронів
У Празі жінка принесла до поліцейського відділку протитанкову ракету
У Празі жінка принесла до поліцейського відділку протитанкову ракету
Енн Епплбом: «Переговори щодо миру — це провал, Росія так і не відмовилася від жодної своєї мети»
Енн Епплбом: «Переговори щодо миру — це провал, Росія так і не відмовилася від жодної своєї мети»
Філософ Володимир Єрмоленко: «Штучний інтелект виснажує планету дуже сильно, не менше, ніж автомобілі чи сміття»
Філософ Володимир Єрмоленко: «Штучний інтелект виснажує планету дуже сильно, не менше, ніж автомобілі чи сміття»
ГоловнаПолітика

53 бригада ім. князя Володимира Мономаха отримала генератори та антидронові сіткомети від «Української команди» Пресреліз

Бійці б'ють ворога на найгарячіших напрямках.

53 бригада ім. князя Володимира Мономаха отримала генератори та антидронові сіткомети від «Української команди»
Сіткомети для 53 бригади

Волонтери «Української команди» передали 53 ОМБр ім. князя Володимира Мономаха партію генераторів та антидронові сіткомети, на які збирали всі українці. Про це повідомляється на Facebook-сторінці волонтерського штабу. 

«Українська команда» передала партію антидронових сіткометів та потужних генераторів 53 окремій механізованій бригаді імені князя Володимира Мономаха, яка входить до Третього армійського корпусу. Бійці цієї бригади брали участь у боях за Сєвєродонецьк, Лисичанськ, Авдіївку, Вугледар та Бахмут. І зараз б'ють ворога на найгарячіших напрямках», - йдеться у повідомленні. 

Волонтери разом з бійцями 53 бригади подякували всім українцям, які брали участь у зборі «Української команди» і донатили на антидронові сіткомети. 

«Ці сіткомети дуже ефективно зарекомендували себе на фронті, особливо проти ворожих дронів на оптоволокні. Сподіваємося, наша підтримка допоможе бійцям ще більш ефективно виконувати свої бойові завдання та повернутися живими та неушкодженими», - сказав волонтер «Української команди» Орест Криштафович.

Раніше повідомлялося, що з початку повномасштабного вторгнення «Українська команда» передала на передову різним підрозділам понад 2700 безпілотників різних типів, більш ніж 100 автівок, сотні зарядних станцій та інше обладнання. Загалом – 1836 тонн допомоги загальною вартістю майже пів мільярда гривень.

﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies