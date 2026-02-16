«Ми в дупі»: військові навчання в Естонії показали неготовність НАТО до сучаної війни дронів
WSJ: США контрабандою вивезли до Ірану тисячі терміналів Starlink
FT: CША висунули Києву ультиматум щодо проведення президентських виборів та референдуму про мирну угоду до 15 травня
Філософ Володимир Єрмоленко: «Штучний інтелект виснажує планету дуже сильно, не менше, ніж автомобілі чи сміття»
Енн Епплбом: «Переговори щодо миру — це провал, Росія так і не відмовилася від жодної своєї мети»
Скелетоніст Гераскевич отримає 1 млн гривень премії від monobank за свою позицію на Олімпіаді
​Спадок Махна. Частина І. Дружина і донька
Терехов звернувся до «Укренерго» та Шмигаля: «По 15–19 годин на добу без світла — неприйнятні для Харкова»
У Празі жінка принесла до поліцейського відділку протитанкову ракету
Українська делегація прибула на переговори до Женеви

Черговий раунд переговорів розпочнеться 17 лютого.

Українська делегація прибула на переговори до Женеви
Рустем Умєров
Фото: Facebook/Rustem Umerov

Українська делегація вже прибула до Женеви. 

Про це в Telegram повідомив Рустем Умєров

"Завтра розпочинаємо черговий раунд переговорів у тристоронньому форматі. Порядок денний погоджено, команда готова до роботи.  Очікуємо на конструктивну роботу та предметні зустрічі з безпекових та гуманітарних питань – задля  просування до достойного та стійкого миру." - заявив голова української делегації.

У  вечірньому зверненні Володимир Зеленський також розповів, що українська делегація вже в Женеві, де готується до наступного етапу перемовин. «Розраховуємо, що партнери будуть діяти, щоб примус агресора до миру реально працював".

  • 14 лютого президент Володимир Зеленський повідомив, що провів розмову з представниками президента Трампа Стівом Віткоффом і Джаредом Кушнером перед тристоронніми зустрічами з росіянами в Женеві. 
