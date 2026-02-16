Українська делегація прибула на переговори до Женеви

Українська делегація вже прибула до Женеви.

Про це в Telegram повідомив Рустем Умєров.

"Завтра розпочинаємо черговий раунд переговорів у тристоронньому форматі. Порядок денний погоджено, команда готова до роботи. Очікуємо на конструктивну роботу та предметні зустрічі з безпекових та гуманітарних питань – задля просування до достойного та стійкого миру." - заявив голова української делегації.

У вечірньому зверненні Володимир Зеленський також розповів, що українська делегація вже в Женеві, де готується до наступного етапу перемовин. «Розраховуємо, що партнери будуть діяти, щоб примус агресора до миру реально працював".

Буданов: українська делегація поїхала до Женеви на переговори. Він анонсував наступний раунд перемовин.