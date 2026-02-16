У Празі жінка принесла до поліцейського відділку протитанкову ракету
FT: CША висунули Києву ультиматум щодо проведення президентських виборів та референдуму про мирну угоду до 15 травня
Скелетоніст Гераскевич отримає 1 млн гривень премії від monobank за свою позицію на Олімпіаді
​Спадок Махна. Частина І. Дружина і донька
«Ми в дупі»: військові навчання в Естонії показали неготовність НАТО до сучаної війни дронів
Філософ Володимир Єрмоленко: «Штучний інтелект виснажує планету дуже сильно, не менше, ніж автомобілі чи сміття»
Терехов звернувся до «Укренерго» та Шмигаля: «По 15–19 годин на добу без світла — неприйнятні для Харкова»
Енн Епплбом: «Переговори щодо миру — це провал, Росія так і не відмовилася від жодної своєї мети»
WSJ: США контрабандою вивезли до Ірану тисячі терміналів Starlink
ГоловнаСуспільствоВійна

Російський дрон скинув вибухівку на цивільного у Херсоні

Чоловік на момент атаки перебував на вулиці.

Російський дрон скинув вибухівку на цивільного у Херсоні
Фото: Ярослав Янушевич у Telegram

Російські окупанти скинули з дрона вибухівку на цивільного херсонця у Дніпровському районі міста.

Про це повідомляє Херсонська ОВА.

"Орієнтовно о 20:15 російські військові атакували з дрона чоловіка у Дніпровському районі Херсона", – ідеться у повідомленні. 

Окупанти скинули вибухівку з БпЛА на 48-річного херсонця, який перебував на вулиці. Чоловік дістав контузію, уламкові поранення голови, вибухову та закриту черепно-мозкову травми. 

Екстрена служба доставила постраждалого до лікарні у середньому стані тяжкості.

﻿
