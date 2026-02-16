Російський дрон скинув вибухівку на цивільного у Херсоні

Російські окупанти скинули з дрона вибухівку на цивільного херсонця у Дніпровському районі міста.
Про це повідомляє Херсонська ОВА.
"Орієнтовно о 20:15 російські військові атакували з дрона чоловіка у Дніпровському районі Херсона", – ідеться у повідомленні.
Окупанти скинули вибухівку з БпЛА на 48-річного херсонця, який перебував на вулиці. Чоловік дістав контузію, уламкові поранення голови, вибухову та закриту черепно-мозкову травми.
Екстрена служба доставила постраждалого до лікарні у середньому стані тяжкості.
- У Херсоні російські окупанти атакували рятувальників, які ліквідовували наслідки попереднього удару ворожого дрона.