Російський дрон скинув вибухівку на цивільного у Херсоні

Чоловік на момент атаки перебував на вулиці.

Російські окупанти скинули з дрона вибухівку на цивільного херсонця у Дніпровському районі міста.

Про це повідомляє Херсонська ОВА.

"Орієнтовно о 20:15 російські військові атакували з дрона чоловіка у Дніпровському районі Херсона", – ідеться у повідомленні.

Окупанти скинули вибухівку з БпЛА на 48-річного херсонця, який перебував на вулиці. Чоловік дістав контузію, уламкові поранення голови, вибухову та закриту черепно-мозкову травми.

Екстрена служба доставила постраждалого до лікарні у середньому стані тяжкості.