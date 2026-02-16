Прикордонники виявили контрабанду Apple на 700 тисяч гривень

У пункті пропуску «Шегині» прикордонники 7 прикордонного Карпатського загону виявили 10 телефонів марки iPhone 17-ої моделі

Про це повідомили в ДПСУ.

Телефони були приховані у спеціально облаштованому сховку в підлокітнику мікроавтобуса Renault.

Як повідомили у відомстві, транспортним засобом керував 47-річний житель Чернівців, який прямував з Республіки Польща в Україну. За словами водія, техніку він переміщував «для особистого користування».

Загальна вартість виявлених пристроїв становить понад 700 тисяч гривень.