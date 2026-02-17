Ігор Жовква: Україна розраховує, що нові пакети оборонної підтримки почнуть надходити до 24 лютого

Понад 80 % усієї військової підтримки для України координується та постачається через НАТО.

Заступник керівника Офісу Президента України Ігор Жовква провів зустріч із помічником Генерального секретаря НАТО з політичних питань та політики безпеки Борисом Рюге. Про це повідомили на сайті Президента України.

Заступник керівника ОП відзначив продуктивність засідання у форматі «Рамштайн», яке відбулося 12 лютого в штаб-квартирі НАТО в Брюсселі. Серед його головних результатів – оголошення про нові внески до програми PURL на понад 500 млн дол. і зобов’язання надати Україні підтримку на 38 млрд дол. цього року.

«Важливо формувати нові пакети оборонної підтримки на основі чітко визначених Україною потреб. Розраховуємо, що такі пакети почнуть надходити вже до 24 лютого», – сказав Ігор Жовква.

Він також заявив, що понад 80 % усієї військової підтримки для України координується та постачається сьогодні через НАТО.

На зустрічі обговорили енергетичну ситуацію в Україні, наслідки російських атак на об’єкти енергетичної інфраструктури та необхідність зміцнення ППО. Борис Рюге наголосив на спільній протидії можливим спробам Росії посилити атаки на українську енергетику.