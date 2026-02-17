Енн Епплбом: «Переговори щодо миру — це провал, Росія так і не відмовилася від жодної своєї мети»
Гроші підуть на закупівлю у США озброєння та техніки для України.

Прем’єр-міністр Латвії Евіка Сіліня
Фото: EPA/UPG

Латвія виділяє 10 млн євро для України у межах ініціативи PURL (Prioritized Ukraine Requirements List — "Перелік пріоритетних потреб України"). Про це повідомила прем'єр-міністерка Латвії Евіка Сіліня. 

“Ми виділимо 10 мільйонів євро на підтримку України в рамках фонду НАТО PURL. Саме це ми сьогодні вирішили в уряді. Ці гроші будуть використані для закупівлі озброєння та техніки, щоб допомогти Україні захистити себе”, – написала очільниця уряду в соцмережі Х.

Вона зазначила, що закупівлі будуть здійснюватися у стратегічного партнера – Сполучених Штатів, що гарантує надійну та якісну допомогу.

“Внесок Латвії здійснюється в межах 0,25% ВВП, що підтверджує нашу підтримку України”, – зазначила Евіка Сіліня.

