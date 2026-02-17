Енн Епплбом: «Переговори щодо миру — це провал, Росія так і не відмовилася від жодної своєї мети»
ФК "Колос" відсторонив футболіста Колесника, який ударив військового ТЦК

Сьогодні він буде звільнений з команди. 

ФК "Колос" відсторонив футболіста Колесника, який ударив військового ТЦК
Данило Колесник
Фото: ФК Колос

Футбольний клуб "Колос" та президент клубу Андрій Засуха вибачилися перед українцями та військовими через інцидент за участі нападника "Колос‑2" Данила Колесника.

Про це йдеться в повідомленні клубу в Telegram.

На даний момент футболіста відсторонено від участі в тренувальному процесі і сьогодні він буде звільнений з команди "Колос-2".

"ФК «Колос» принципово засуджує будь-які прояви насильства та протиправної поведінки, незалежно проти кого вона спрямована, а тим більше - проти українських військових. З перших днів повномасштабної війни «Колос» системно підтримує українських військових: клуб здійснює регулярні донати, передає автомобілі та необхідне оснащення для підрозділів, а також забезпечує соціальне житло для військовослужбовців та їхніх родин. Підтримка Сил оборони України була і залишається нашим принциповим та незмінним пріоритетом нашого клубу", - йдеться в повідомленні. 

Напередодні 24-річний футболіст виставив в Instagram відео, де він вдарив по обличчю чоловіка у військовій формі. Згодом Колесник вирішив його приховати, однак відео швидко розлетілося мережею.

На ньому Колесник говорить російською: "Вначале покажет (ймовірно, мова про документи, - ред), что ты его ловишь?". Військовий відповідає: "Кто?". Після цього Колесник завдає удару і між ними розпочинається бійка. 

Жіночий голос за кадром каже: "Убрал руки, я говорю".

Колесник наразі виступає в резервній команді ковалівців у Другій лізі України. За "Колос-2" він провів у цьому сезоні 16 матчів, де забив шість голів. Колесник є вихованцем київського "Арсеналу". Також він грав за "Минай" та "Лівий Берег".

﻿
