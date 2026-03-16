Угорщина будує новий трубопровід для нафтопродуктів зі Словаччиною

Новий трубопровід має з'єднати нафтопереробні заводи в Угорщині та Словаччині.

Угорщина будує новий трубопровід для нафтопродуктів зі Словаччиною
Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто
Фото: EPA/UPG

Угорщина будує новий дизельний та бензиновий трубопровід зі Словаччиною.

Про це написав очільник МЗС Угорщини Петер Сіярто в соцмережі Х.

Нова труба має з'єднати нафтопереробні заводи в Братиславі та Сазхаломбатті.

Довжина проводу буде 127 км, очікується, що він транспортуватиме до 1,5 мільйона тонн дизельного палива та бензину щорічно. Його будівництво планують завершити в першій половині 2027 року. 

"Це пряме сполучення краще захистить Угорщину та Словаччину від перебоїв, спричинених війнами, провальною енергетичною політикою Брюсселя та шантажем, з яким ми зараз стикаємося з боку України", - написав Сіярто.

Також очільник угорського МЗС закликав Європу наслідувати США в призупиненні санкцій щодо російської нафти, щоб уникнути кризу поставок і знизити ціни на енергоносії.

  • Словаччина повідомила «Укренерго» про припинення угоди щодо аварійної енергетичної допомоги. Дія договору про взаємне надання аварійної допомоги припиниться у травні цього року.
