Словаччина повідомила «Укренерго» про припинення угоди щодо аварійної енергетичної допомоги

Дія договору про взаємне надання аварійної допомоги припиниться у травні цього року.

НЕК "Укренерго" отримала офіційний лист від словацького оператора системи передачі електроенергії SEPS щодо одностороннього припинення Договору про взаємне надання аварійної допомоги.

Як повідомили в "Укренерго", остаточно дія договору припиниться у травні цього року.

У компанії зазначили, що рішення словацького оператора надійшло після низки публічних заяв у лютому та березні. Водночас причини такого кроку керівництво SEPS у листі не пояснило.

В "Укренерго" підкреслюють, що українська сторона не допускала порушень умов договору та діяла відповідно до норм європейського енергетичного законодавства і принципів добросусідства.

"Що стосується впливу рішення словацького системного оператора на ситуацію в українській енергосистемі – вкотре наголошуємо, що жодних змін для українських споживачів не відбудеться. Аварійна допомога зі Словаччини залучалась НЕК "Укренерго" досить рідко і в дуже обмежених обсягах. Останній такий випадок був зафіксований ще у січні цього року", – наголошують у компанії.

В "Укренерго" додають, що припинення дії Договору про взаємне надання аварійної допомоги ніяк не впливає на комерційний обмін.

"Імпорт електроенергії зі Словаччини до України здійснювався і здійснюється без жодних обмежень, відповідно до результатів добових і довгострокових аукціонів з розподілу пропускної спроможності міждержавних перетинів".

