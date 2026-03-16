Виклики світовому порядку та справедливий мир для України

Світовий порядок, сформований після Другої світової війни державами-переможцями над нацизмом, став фундаментом сучасної системи міжнародної безпеки. Його ключовим інституційним стовпом є Організація Об’єднаних Націй, покликана забезпечувати мир, сприяти боротьбі з бідністю, зміцнювати повагу до міжнародного права та запобігати новим глобальним конфліктам.

Втім сьогодні очевидно, що архітектура безпеки, створена вісім десятиліть тому, стикається з безпрецедентними викликами. Світ змінюється швидше, ніж міжнародні інституції здатні адаптуватися до нових реалій. Якщо глобальна система не зазнає глибокої трансформації, конфлікти в різних куточках світу лише посилюватимуться, а безкарність агресивних і терористичних режимів створюватиме небезпечні прецеденти для майбутнього.

Саме ці питання активно обговорювалися під час XIII Global Baku Forum, який щорічно в березні в Азербайджані організовує Nizami Ganjavi International Center. Форум традиційно об’єднує чинних і колишніх лідерів держав та урядів, впливових політиків, дипломатів, Нобелівських лауреатів, експертів, а також лідерів думок з усього світу для обговорення ключових викликів глобальної політики та безпеки.

Фото: надане Юрієм Гусєвим

13 березня 2026 року в рамках Форуму відбулася важлива панельна дискусія “Ukraine: From War to Peace”, присвячена безпековим викликам, що постали перед Європою та світом унаслідок російської агресії проти України. Разом із латвійським політиком, віцепрем’єр-міністром і міністром оборони Латвії в 2010-2014, 2019-2022 рр. Артісом Пабріксом ми обговорили ключові питання європейської та глобальної безпеки, наслідки російсько-української війни для сучасного світового порядку, а також можливі шляхи досягнення справедливого і сталого миру в Україні. Модерував дискусію відомий міжнародний кореспондент Джафар Наснайн.

Неспровокована російська агресія проти України є не лише війною проти однієї держави, а й серйозним викликом для всієї системи міжнародного права та світової безпеки. Росія продовжує щодня обстрілювати українські міста, вбивати мирних громадян та руйнувати критичну інфраструктуру. Використання терору, шантажу, пропаганди та дезінформації як інструментів зовнішньої політики становить загрозу не лише для Європи, але й для всієї глобальної спільноти.

Саме тому, на думку багатьох учасників Global Balu Forum, реформування міжнародних інституцій та вдосконалення світового порядку є нагальною необхідністю. Йдеться не лише про модернізацію механізмів глобального управління, а й про відновлення одного з фундаментальних принципів міжнародної системи — забезпечення безпеки, а також невідворотності відповідальності за агресію та терор.

Світ має діяти більш рішуче: посилювати політичний, економічний і санкційний тиск на Росію, зміцнювати підтримку України та спільно працювати над підвищенням ефективності міжнародних інституцій, відновленням справедливості й притягненням усіх винних до відповідальності за скоєні злочини.