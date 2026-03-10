Міжнародна комісія ООН визнала викрадення Росією українських дітей злочином проти людяності

Російська влада незаконно депортувала дітей, що є воєнним злочином, і невиправдано затримувала їхню репатріацію, що також є воєнним злочином.

Міжнародна комісія ООН назвала злочином проти людяності депортацію та нелегальне переміщення Росією дітей з окупованих територій України, а затримку в репатріації цих дітей - військовим злочином.

Про це повідомляє "Радіо свобода" з посиланням на повідомленні Незалежної міжнародній комісії ООН з розслідування порушень, скоєних під час війни Росії та України.

Комісія також опублікувала новий звіт, де описує результати розслідування за минулий рік.

"Зібрані докази дозволяють Комісії дійти висновку, що російська влада скоїла злочини проти людяності, такі як депортація та насильницьке переміщення, а також насильницьке зникнення дітей. Комісія також підтверджує свій попередній висновок, що російська влада незаконно депортувала та переміщувала дітей, що є воєнним злочином, і невиправдано затримувала їхню репатріацію, що також є воєнним злочином", – йдеться в документі.

Також комісія визначила, що дії Росії щодо депортованих дітей порушували міжнародне гуманітарне право та положення міжнародного права у сфері прав людини та не були обґрунтовані інтересами дитини.

У звіті зазначається, що російська влада свідомо і систематично не розкриває інформацію про місце перебування дітей, розподіляє їх до дитбудинків, віддає до прийомних сімей. У деяких випадках дітей всиновлюють російські сім’ї, попри наявність у них родичів в Україні. Комісія наголосила, що це прирівнюється до іншого злочину проти людяності – насильницького зникнення дітей.

В ООН наголосили, що процес репатріації дітей, незважаючи на зусилля України та держав-посередників, Росія затягує на роки. Замість того, щоб вибудувати функціонувальну систему повернення дітей на батьківщину, російська влада «сфокусувалася на тривалому розподілі дітей у сім’ї або інституції в Російській Федерації».

Російська влада відкидає звинувачення в викраденні і стверджує, що "евакуювала" дітей від бойових дій. У комісії ООН наголосили, що під час війни евакуація допустима, але вона має бути тимчасовою, а діти мають бути повернуті на батьківщину.

За офіційними даними України, за час повномасштабної війни в Росії та на окупованих територіях опинилися понад 20 тисяч українських дітей. Водночас уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець припускав, що Росія незаконно вивезла з України близько 150 тисяч дітей.