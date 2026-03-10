​Сини Трампа інвестують в компанію, яка хоче придбати українські технології безпілотників для продажу армії США

Українські виробники дронів стикаються з численними перешкодами при експорті до США.

Сини президента США, Ерік Трамп і Дональд Трамп-молодший, інвестують в компанію з виробництва дронів Powerus, яка оголосила про наміри продавати дрони Пентагону.

Про це повідомляє The Wall Street Journal.

Компанія Powerus оголосила про злиття з публічною холдинговою компанією Aureus Greenway Holdings, яка володіє гольф-клубами у Флориді, серед акціонерів якої є компанія American Ventures родини Трампів.

Серед інвесторів угоди — American Ventures, та компанія Unusual Machines (UMAC), що виробляє компоненти для дронів, де Дональд Трамп-молодший є акціонером і членом консультативної ради. Powerus також є клієнтом Unusual Machines.

Генеральний директор Powerus Ендрю Фокс заявив, що вихід на біржу забезпечить компанії доступ до ринків капіталу та фінансування, необхідне для масштабування виробництва та поглинання інших фірм. Powerus, яка продає повітряні та морські дрони після придбання трьох малих компаній за останні шість місяців, заявила, що працює над випуском понад 10 000 дронів щомісяця. Це більше, ніж виробляє майже будь-який інший американський виробник, і значно перевищує обсяги, які Міністерство оборони історично закуповувало.

“Ринок дронів точно зростатиме швидше, ніж, скажімо, поля для гольфу”, — зазначив Фокс.

Співзасновник Powerus Бретт Велікович, ветеран сил спеціальних операцій армії США, який консультував компанії з виробництва дронів у США та Україні, повідомив, що Powerus працює над угодами щодо придбання українських компаній з виробництв дронів або ліцензування їхніх технологій для виробництва та продажу під власним брендом у США.

Як зазначає WSJ, українські виробники дронів стикаються з численними перешкодами при експорті, а американські військові, хоча й зацікавлені в технологіях з України, мають суворі вимоги до зброї американського виробництва, що робить прямі закупівлі з-за кордону складними.

“Тут обов’язково має бути "американське обличчя" — попереду або позаду проєкту”, — зазначив Велікович.

Нагадаємо, за підсумками конкурсу Пентагону Drone Dominance Program до переліку 11 компаній, відібраних для подальших замовлень для армії США, увійшла українська компанія Ukrainian Defense Drones Tech Corp.

Пентагон та принаймні одна країна Перської затоки ведуть переговори про закупівлю українських перехоплювачів для відбиття атак іранських дронів.

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна могла б допомогти країнам Близького Сходу перехоплювачами дронів, якби ті допомогли їй з дефіцитними ракетами для збиття балістики Patriot PAC-3.