FT: Пентагон вивчає можливість використання українських дронів-перехоплювачів для протидії Ірану

Український посадовець назвав дискусії з Мінобороною США “чутливою” темою, проте підкреслив, що зросла зацікавленість до українських систем.

Пентагон та принаймні одна країна Перської затоки ведуть переговори про закупівлю українських перехоплювачів для відбиття атак іранських дронів.

Про це пише The Financial Times з посиланням на представників українського оборонного сектору.

Держави Перської затоки використовували дорогі ракети Patriot для захисту від хвиль іранських безпілотників Shahed з початку операції США та Ізраїлю проти Ірану. Але їхні запаси скорочуються, тому вони вивчають український досвід дешевої протидії масованим атакам російських безпілотників.

Україна першою впровадила використання перехоплювачі масового виробництва вартістю кілька тисяч доларів для знищення російських версій “шахеда”, які масовано атакують українські міста. “Шахеди” коштують лише 30 000 доларів, тоді як ракети-перехоплювачі, такі як PAC-3, що використовуються в системі Patriot, – понад 13,5 мільйонів доларів кожна.

Український посадовець назвав дискусії з Пентагоном “чутливою” темою, проте підкреслив, що зросла зацікавленість до українських систем, здатних перехоплювати дрони за дуже низьку ціну. Представник промисловості додав, що будь-який продаж українських розробок, навіть виготовлених за межами країни, має координуватися з Києвом.

Експерти кажуть, що Іран, можливо, накопичив десятки тисяч безпілотників “шахед”. Тегеран запустив сотні з моменту нападу Ізраїлю та США, використовуючи їх переважно проти країн Перської затоки, щоб деморалізувати населення та вичерпати запаси ракет “земля-повітря” та “повітря-повітря” у противника.

Як безпілотники-перехоплювачі розгорнула України

Серед розгорнутих Україною безпілотників-перехоплювачів є “Merops” – безпілотник з фіксованим крилом, виготовлений компаніями, що фінансуються колишнім генеральним директором Google Еріком Шмідтом. Ще один квадрокоптер у формі кулі, відомий як “Sting”, виготовлений українською компанією “Дикі шершні”, був розгорнутий біля узбережжя Одеси на морських дронах “Magura”, виготовлених стартапом “Uforce”.

Швидкісний дрон-перехоплювач для ліквідації “шахедів” виготовляє також українська компанія “Генерал Черешня”.

Тактика Ірану в Затоці повторює російські методи атак на Одесу: дрони йдуть на наднизькій висоті над водою, щоб уникати радарів та обходити системи ППО. Перехоплення у відкритому морі забезпечує найвищу ефективність проти такої траєкторії, зазначає український експерт.

Деякі перехоплювачі самостійно фіксують ціль, інші – оператор веде дистанційно.

“В Україні працює близько десятка компаній, які виготовляють кінетичні перехоплювачі – малі кулеподібні квадрокоптери або моделі літакового типу вартістю кілька тисяч доларів за одиницю”, – сказала одна людина, знайома з переговорами.

Іранські безпілотники “шахед” не вважали значною загрозою і вартими дорогого перехоплювача, проте вони здатні завдавати суттєвих збитків. Зокрема, на суботньому відео зафіксовано знищення супутникової антени на базі ВМС США у Бахрейні.