Війна

Українські ВМС уразили бурову платформу «Сиваш» у Чорному морі

Звідси ворог координував удари безпілотниками по інфраструктурі Одеської та Миколаївської областей.

Українські ВМС уразили бурову платформу «Сиваш» у Чорному морі
ВМС ЗСУ, фото ілюстративне
Фото: Пресслужба ВМС ЗСУ

У ніч на 5 березня Військово-морські сили спільно з підрозділами Сил спеціальних операцій провели успішну атаку на об'єкти окупантів у акваторії Чорного моря. 

Про це заявило командування ВМС ЗСУ.

Під удар потрапили підрозділи росіян, дислоковані на буровій установці «Сиваш» на Голіцинському газовому родовищі.

Російські війська використовували цю платформу як стратегічний пункт для спостереження, ретрансляції зв'язку та розміщення систем РЕБ і ППО. Саме звідси ворог координував удари безпілотниками по інфраструктурі Одеської та Миколаївської областей, що також становило серйозну загрозу для цивільних суден у морському коридорі.

Українські бійці здійснили комбінований удар морськими безекіпажними дронами та авіаційними БпЛА. У результаті атаки знищені засоби управління і зв’язку росіян, а особовий склад окупантів зазнав значних втрат. 

﻿
