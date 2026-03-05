Частина приватних медзакладів відмовляються від контрактування НСЗУ через впровадження точкових коефіцієнтів
Війна

Reuters: на початку зими винищувачі F-16 України 3 тижні мали гострий дефіцит ракет американського виробництва

Йдеться про період з кінця листопада до середини грудня.

Reuters: на початку зими винищувачі F-16 України 3 тижні мали гострий дефіцит ракет американського виробництва
винищувач F-16
Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Українські винищувачі F-16 понад три тижні не мали достатньо ракет для збиття російських дронів і ракет після того, як постачання від партнерів Києва припинилося саме тоді, коли Москва готувала масштабну зимову повітряну кампанію. Про це Reuters повідомили три джерела.

Як зазначає видання, гострий дефіцит з кінця листопада до середини грудня, про який раніше не повідомлялося, демонструє вразливість української системи ППО, яка значною мірою залежить від західних союзників у постачанні ракет і оборонних систем для відбиття регулярних російських ударів.

Київ часто скаржився на нестачу озброєння від початку великої війни. В останні місяці влада особливо попереджала про критичні дефіцити, водночас намагаючись не загострювати відносини з адміністрацією президента США Дональда Трампа.

Потреба у західному озброєнні навряд чи зменшиться найближчим часом: завершення війни в Україні не видно, а на тлі війни проти Ірану посилюється конкуренція за оборонні системи на Близькому Сході та в інших регіонах.

Три джерела, які безпосередньо знають про ситуацію, повідомили, що на момент припинення поставок Україна мала лише кілька американських ракет класу «повітря-повітря» AIM-9 Sidewinder для всієї ескадрильї F-16.

Сотні тисяч українців пережили найважчу частину суворої зими без опалення, електрики та водопостачання через посилені російські удари по енергосистемі, які Україна не змогла повністю відбити.

Одне з джерел повідомило Reuters, що майже місяць Україні «не було чим озброїти» свої літаки.

Reuters не змогло встановити причину дефіциту або з’ясувати, чи були затримки пов’язані з діями США чи європейських партнерів. Перше джерело повідомило, що іноземні партнери сказали Києву, що не мають доступних запасів, але не уточнили, які саме країни йдеться.

У відповідь на запит про коментар Білий дім заявив, що Вашингтон відданий припиненню війни та підтримує Україну, продаючи американське озброєння через НАТО. За словами американського чиновника, адміністрація Трампа досягла «значного прогресу» у напрямку мирної угоди між Україною та Росією.

Міністерство оборони США, Повітряні сили України та Офіс президента України на запити журналістів не відповіли.

﻿
