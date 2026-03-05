Паліса: Більшість випадків СЗЧ із навчальних центрів — це спосіб ухилення від мобілізації
Паліса: Більшість випадків СЗЧ із навчальних центрів — це спосіб ухилення від мобілізації
Лубінець: Україні вдалося повернути з російського полону 6422 людей, з них – 409 цивільних
Лубінець: Україні вдалося повернути з російського полону 6422 людей, з них – 409 цивільних
У готелі на Волині затримали колаборантку з Донецької області
ФотоУ готелі на Волині затримали колаборантку з Донецької області
Данія першою з країн ЄС хоче відмовляти у тимчасовому захисті українським чоловікам
Данія першою з країн ЄС хоче відмовляти у тимчасовому захисті українським чоловікам
Замість посилення енергетики – радник за 1 млн на місяць: правоохоронці викрили злочинну схему
Замість посилення енергетики – радник за 1 млн на місяць: правоохоронці викрили злочинну схему
Паліса: В Україні планують запровадити чіткі терміни служби через механізм контрактів
Паліса: В Україні планують запровадити чіткі терміни служби через механізм контрактів
На Харківщині затримали психологиню-фрілансерку, яку підозрюють у роботі на РФ
На Харківщині затримали психологиню-фрілансерку, яку підозрюють у роботі на РФ
ЗМІ: Ілон Маск заблокував російські Starlink після того, як дрон влучив в урядовий квартал у Києві
ЗМІ: Ілон Маск заблокував російські Starlink після того, як дрон влучив в урядовий квартал у Києві
Частина приватних медзакладів відмовляються від контрактування НСЗУ через впровадження точкових коефіцієнтів
Частина приватних медзакладів відмовляються від контрактування НСЗУ через впровадження точкових коефіцієнтів
ГоловнаСуспільствоЖиття

У Києві судитимуть ексголову ВЛК ДПСУ за підозрою у недостовірних даних у декларації

Слідство встановило, що у декларації за 2023 рік посадовець не зазначив фінансові операції, пов’язані з придбанням квартири у Києві вартістю понад 3,6 млн грн.

У Києві судитимуть ексголову ВЛК ДПСУ за підозрою у недостовірних даних у декларації
У Києві судитимуть ексголову ВЛК через недостовірну декларацію

Працівники ДБР завершили досудове розслідування щодо колишнього голови військово-лікарської комісії одного з медичних закладів ДПСУ, йдеться у пресрелізі правоохоронців.

Обвинувальний акт скеровано до суду.

Слідство встановило, що у декларації за 2023 рік посадовець не зазначив фінансові операції, пов’язані з придбанням квартири у Києві вартістю понад 3,6 млн грн.

При цьому офіційні доходи посадовця не відповідали таким витратам, що свідчить про можливе незаконне походження коштів.

Колишнього посадовця обвинувачують у декларуванні недостовірної інформації (ч. 1 ст. 366-2 КК України).

Санкція статті передбачає максимальне покарання у вигляді обмеження волі до 2 років.

Раніше працівники ДБР викрили цього посадовця на системному отриманні хабарів. У травні 2025 року його затримали за підозрою в одержанні грошей за сприяння в оформленні медичних документів для переведення військових з передової в тил або отримання підстав для лікування та відпусток.

Слідчі встановлюють усі джерела можливих незаконних доходів, коло причетних осіб та повний обсяг завданої шкоди.Процесуальне керівництво здійснює Київська спеціалізована прокуратура у сфері оборони Центрального регіону.

У Києві судитимуть ексголову ВЛК через недостовірну декларацію
У Києві судитимуть ексголову ВЛК через недостовірну декларацію

﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies