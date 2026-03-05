Слідство встановило, що у декларації за 2023 рік посадовець не зазначив фінансові операції, пов’язані з придбанням квартири у Києві вартістю понад 3,6 млн грн.

Працівники ДБР завершили досудове розслідування щодо колишнього голови військово-лікарської комісії одного з медичних закладів ДПСУ, йдеться у пресрелізі правоохоронців.

Обвинувальний акт скеровано до суду.

Слідство встановило, що у декларації за 2023 рік посадовець не зазначив фінансові операції, пов’язані з придбанням квартири у Києві вартістю понад 3,6 млн грн.

При цьому офіційні доходи посадовця не відповідали таким витратам, що свідчить про можливе незаконне походження коштів.

Колишнього посадовця обвинувачують у декларуванні недостовірної інформації (ч. 1 ст. 366-2 КК України).

Санкція статті передбачає максимальне покарання у вигляді обмеження волі до 2 років.

Раніше працівники ДБР викрили цього посадовця на системному отриманні хабарів. У травні 2025 року його затримали за підозрою в одержанні грошей за сприяння в оформленні медичних документів для переведення військових з передової в тил або отримання підстав для лікування та відпусток.

Слідчі встановлюють усі джерела можливих незаконних доходів, коло причетних осіб та повний обсяг завданої шкоди.Процесуальне керівництво здійснює Київська спеціалізована прокуратура у сфері оборони Центрального регіону.