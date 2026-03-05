КМДА: міст Патона можна експлуатувати, однак встановлені обмеження діятимуть і надалі

Вагові обмеження та зміни в організації дорожнього руху були запроваджені ще в 2020 році.

Міст імені Є. О. Патона через річку Дніпро в Києві можна й надалі експлуатувати, але рух має здійснюватися з обов’язковим дотриманням раніше встановлених обмежень.

Про це повідомила Київська міська державна адміністрація за підсумками технічної наради, що відбулася на базі КП "Київавтошляхміст" за участю представників Українського інституту сталевих конструкцій імені В. М. Шимановського.

Зокрема, встановлено такі обмеження:

заборонено в’їзд транспорту з навантаженням на вісь понад 7 тонн;

максимальна маса одиничного транспортного засобу – до 17 тонн;

максимальна маса транспортних засобів у колоні – до 10 тонн;

зберігається чинна схема організації дорожнього руху: з правого берега на лівий – 2 смуги, з лівого на правий – 3.

У Департаменті транспортної інфраструктури КМДА нагадали, що вагові обмеження та зміни в організації дорожнього руху були запроваджені ще в 2020 році для зменшення навантаження.

У 2025 році за результатами технічного обстеження мосту визначили його стан, умови подальшої експлуатації та першочергові заходи для подальшого утримання. У Департаменті наголосили, що крім планових обстежень фахівці КП "Київавтошляхміст" здійснюють також постійний моніторинг змін технічного стану мосту.

У КМДА повідомили, що впродовж останніх 5 років мостовики виконали:

очищення головних балок прогонових будов;

підсилення окремих ділянок перильної огорожі;

ремонт та укріплення гранітних плит парапетів;

ямковий ремонт асфальтобетонного покриття проїзної частини;

заливку тріщин;

ремонт деформаційних швів;

демонтаж оздоблення на в’їзній колоні на лівому березі.

У межах наявних повноважень і ресурсних можливостей підприємство забезпечує цілодобовий контроль і виконує комплекс робіт з утримання мосту.