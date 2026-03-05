КМДА: міст Патона можна експлуатувати, однак встановлені обмеження діятимуть і надалі

Міст імені Є. О. Патона через річку Дніпро в Києві можна й надалі експлуатувати, але рух має здійснюватися з обов’язковим дотриманням раніше встановлених обмежень.
Про це повідомила Київська міська державна адміністрація за підсумками технічної наради, що відбулася на базі КП "Київавтошляхміст" за участю представників Українського інституту сталевих конструкцій імені В. М. Шимановського.
Зокрема, встановлено такі обмеження:
- заборонено в’їзд транспорту з навантаженням на вісь понад 7 тонн;
- максимальна маса одиничного транспортного засобу – до 17 тонн;
- максимальна маса транспортних засобів у колоні – до 10 тонн;
- зберігається чинна схема організації дорожнього руху: з правого берега на лівий – 2 смуги, з лівого на правий – 3.
У Департаменті транспортної інфраструктури КМДА нагадали, що вагові обмеження та зміни в організації дорожнього руху були запроваджені ще в 2020 році для зменшення навантаження.
У 2025 році за результатами технічного обстеження мосту визначили його стан, умови подальшої експлуатації та першочергові заходи для подальшого утримання. У Департаменті наголосили, що крім планових обстежень фахівці КП "Київавтошляхміст" здійснюють також постійний моніторинг змін технічного стану мосту.
У КМДА повідомили, що впродовж останніх 5 років мостовики виконали:
- очищення головних балок прогонових будов;
- підсилення окремих ділянок перильної огорожі;
- ремонт та укріплення гранітних плит парапетів;
- ямковий ремонт асфальтобетонного покриття проїзної частини;
- заливку тріщин;
- ремонт деформаційних швів;
- демонтаж оздоблення на в’їзній колоні на лівому березі.
У межах наявних повноважень і ресурсних можливостей підприємство забезпечує цілодобовий контроль і виконує комплекс робіт з утримання мосту.
- Міст Патона ввели в експлуатацію 1953 року, і він був найбільшим у світі суцільнозварним мостом, у якого всі шви, включно з монтажними, виконано з допомогою автоматичного зварювання. Це найважливіша транспортна артерія Києва, яка з'єднує центр міста з великими лівобережними житловими масивами. Статус аварійного міст має ще з 2017 року. У 2019 стало Інститут сталевих конструкцій імені Шимановського визнав стан мосту Патона критичним.
- У 2020 році на мосту Патона заборонили проїзд вантажівкам, а рух крайніми смугами перекрили.
- У вересні 2020 року мер Києва Віталій Кличко підписав розпорядження "Про реставрацію з пристосуванням мосту ім. Є. О. Патона через р. Дніпро". Відповідно до розпорядження, реставрацію мали закінчити до 31 грудня 2025 року.
- У 2021 році відбувся тендер на проєктування реставрації моста. Того ж року під час випробувань під мостом прорвало тепломережу.
- У серпні 2024 року КМДА повідомила про звернення до Кабміну з вимогою провести ремонт моста Патона для уникнення аварійних ситуацій. Як стверджують у КМДА, місто передало об'єкт до проєкту "Велике будівництво", бо на цьому наполягало Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури. Проте за два роки після того, як "Київавтодор" делегував функції замовника робіт щодо моста Службі відновлення та розвитку інфраструктури у Київській області, жодного ремонту так і не відбулося.
- У лютому 2026-го науковці заявили, що у конструкціях мосту Патона зафіксовано критичні корозійні пошкодження і також звернулися до уряду з пропозиціями щодо капітального ремонту мосту.
- 27 лютого очільник Деснянської РДА Максим Бахматов опублікував інфографіку, в якій йшлося, що для проїзду мостом Патона потрібно аби вікна в авто були відкриті, ремені безпеки відстебнуті, блокування відключене. Він підписав ілюстрацію так: "Інформація неформальна. Міст аварійний із 2015 року", проте її активно поширювали у соцмережах протягом вихідних.
- Через це КМДА звернулася до поліції і попросила надати оцінку діям Бахматова.