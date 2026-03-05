Тепер їм загрожує до 8 років позбавлення волі.

У Києві поліцейські затримали двох іноземців, які зламували дверні замки у кіосках Дніпровського району столиці та викрадали сигарети

Про це повідомила пресслужба Поліції Києва.

За даними слідства, 22-річний іноземець у пізній час зламував дверні замки кіосків або розбивав віно, проникав усередину та складав пачки сигарет у мішок. У такий спосіб він встиг обікрасти чотири торговельні точки.

Для вчинення чергового злочину він залучив свого 22-річного знайомого, також іноземця. Разом вони здійснили ще одну крадіжку за аналогічною схемою. Загальна сума завданих збитків перевищує 740 тисяч гривень.

Фото: Поліція Києва

Обох затримали на місці скоєння злочину в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу. Слідчі повідомили їм про підозру за ч. 4 ст. 185 Кримінального кодексу (крадіжка, вчинена за попередньою змовою осіб та в умовах воєнного стану). Санкція статті передбачає до восьми років позбавлення волі.

На час досудового розслідування підозрювані перебуватимуть під вартою.