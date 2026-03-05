У Хмельницькій області під час пожежі у житловому будинку загинули чотири людини

У Хмельницькій області під час пожежі у житловому будинку загинули чотири людини. Про це повідомили у ДСНС.

Надзвичайна подія сталася вчора пізно ввечері. У селі Вербівці Шепетівського району загорівся житловий будинок, в якому перебувала жінка та троє дітей.

Рятувальники ліквідували пожежу на площі 100 кв. м.

“Надзвичайники виявили тіла загиблих: матері 1980 р. н., сина – 2019 р. н. та двох дівчаток – 2020 і 2022 р. н. відповідно”, – йдеться у пресрелізі.

З вогню вдалося врятуватися 8-річній дівчинці.

Причина пожежі встановлюється. Обставини події з’ясовують правоохоронці.

Станом на кінець лютого, з початку 2026 року в Україні сталося майже 6500 пожеж у житлі. Унаслідок них загинули 542 людини, серед яких – 12 дітей.