Паліса: Більшість випадків СЗЧ із навчальних центрів — це спосіб ухилення від мобілізації
Паліса: Більшість випадків СЗЧ із навчальних центрів — це спосіб ухилення від мобілізації
Лубінець: Україні вдалося повернути з російського полону 6422 людей, з них – 409 цивільних
Лубінець: Україні вдалося повернути з російського полону 6422 людей, з них – 409 цивільних
У готелі на Волині затримали колаборантку з Донецької області
ФотоУ готелі на Волині затримали колаборантку з Донецької області
Данія першою з країн ЄС хоче відмовляти у тимчасовому захисті українським чоловікам
Данія першою з країн ЄС хоче відмовляти у тимчасовому захисті українським чоловікам
Замість посилення енергетики – радник за 1 млн на місяць: правоохоронці викрили злочинну схему
Замість посилення енергетики – радник за 1 млн на місяць: правоохоронці викрили злочинну схему
Паліса: В Україні планують запровадити чіткі терміни служби через механізм контрактів
Паліса: В Україні планують запровадити чіткі терміни служби через механізм контрактів
На Харківщині затримали психологиню-фрілансерку, яку підозрюють у роботі на РФ
На Харківщині затримали психологиню-фрілансерку, яку підозрюють у роботі на РФ
ЗМІ: Ілон Маск заблокував російські Starlink після того, як дрон влучив в урядовий квартал у Києві
ЗМІ: Ілон Маск заблокував російські Starlink після того, як дрон влучив в урядовий квартал у Києві
Частина приватних медзакладів відмовляються від контрактування НСЗУ через впровадження точкових коефіцієнтів
Частина приватних медзакладів відмовляються від контрактування НСЗУ через впровадження точкових коефіцієнтів
ГоловнаСуспільствоВійна

На Хмельниччині у пожежі загинули жінка і троє дітей

З вогню вдалося врятуватися 8-річній дівчинці.

На Хмельниччині у пожежі загинули жінка і троє дітей
У Хмельницькій області під час пожежі у житловому будинку загинули чотири людини

У Хмельницькій області під час пожежі у житловому будинку загинули чотири людини. Про це повідомили у ДСНС.

Надзвичайна подія сталася вчора пізно ввечері. У селі Вербівці Шепетівського району загорівся житловий будинок, в якому перебувала жінка та троє дітей.

Рятувальники ліквідували пожежу на площі 100 кв. м. 

“Надзвичайники виявили тіла загиблих: матері 1980 р. н., сина – 2019 р. н. та двох дівчаток – 2020 і 2022 р. н. відповідно”, – йдеться у пресрелізі.

З вогню вдалося врятуватися 8-річній дівчинці.

Причина пожежі встановлюється. Обставини події з’ясовують правоохоронці.

У Хмельницькій області під час пожежі у житловому будинку загинули чотири людини
У Хмельницькій області під час пожежі у житловому будинку загинули чотири людини

Станом на кінець лютого, з початку 2026 року в Україні сталося майже 6500 пожеж у житлі. Унаслідок них загинули 542 людини, серед яких – 12 дітей. 

﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies