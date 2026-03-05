На Харківщині затримали психологиню-фрілансерку, яку підозрюють у роботі на РФ
На Харківщині затримали психологиню-фрілансерку, яку підозрюють у роботі на РФ
Частина приватних медзакладів відмовляються від контрактування НСЗУ через впровадження точкових коефіцієнтів
Частина приватних медзакладів відмовляються від контрактування НСЗУ через впровадження точкових коефіцієнтів
У готелі на Волині затримали колаборантку з Донецької області
ФотоУ готелі на Волині затримали колаборантку з Донецької області
Паліса: В Україні планують запровадити чіткі терміни служби через механізм контрактів
Паліса: В Україні планують запровадити чіткі терміни служби через механізм контрактів
Замість посилення енергетики – радник за 1 млн на місяць: правоохоронці викрили злочинну схему
Замість посилення енергетики – радник за 1 млн на місяць: правоохоронці викрили злочинну схему
Паліса: Більшість випадків СЗЧ із навчальних центрів — це спосіб ухилення від мобілізації
Паліса: Більшість випадків СЗЧ із навчальних центрів — це спосіб ухилення від мобілізації
ЗМІ: Ілон Маск заблокував російські Starlink після того, як дрон влучив в урядовий квартал у Києві
ЗМІ: Ілон Маск заблокував російські Starlink після того, як дрон влучив в урядовий квартал у Києві
Данія першою з країн ЄС хоче відмовляти у тимчасовому захисті українським чоловікам
Данія першою з країн ЄС хоче відмовляти у тимчасовому захисті українським чоловікам
ЗМІ: Українським олімпійцям видали список заборонених тем для спілкування з медіа
ЗМІ: Українським олімпійцям видали список заборонених тем для спілкування з медіа
ГоловнаСуспільствоЖиття

На Тернопільщині керівників лісгоспу підозрюють у незаконних рубках на 56 млн грн

Працівники ДБР завершили досудове розслідування щодо директора, головного лісничого та адміністратора системи електронного обліку деревини державного підприємства “Бережанирайагроліс”.

На Тернопільщині керівників лісгоспу підозрюють у незаконних рубках на 56 млн грн
На Тернопільщині керівників лісгоспу підозрюють у незаконних рубках

У Тернопільській області судитимуть керівництво лісгоспу через незаконні рубки на понад 56 млн грн, повідомили у ДБР.

Працівники ДБР завершили досудове розслідування щодо директора, головного лісничого та адміністратора системи електронного обліку деревини державного підприємства “Бережанирайагроліс”.

У 2023 році посадовці вносили до лісорубних квитків дані про види рубок та ділянки без належної перевірки й з порушенням документації. 

Директор і головний лісничий залучили адміністратора системи електронного обліку деревини.

Адміністратор брав участь у підготовці документів та засвідчував їх власним підписом. Так на території лісництва незаконно зрубали понад 6 200 дерев. Державі завдано збитків на 56,9 млн грн.

На Тернопільщині керівників лісгоспу підозрюють у незаконних рубках
На Тернопільщині керівників лісгоспу підозрюють у незаконних рубках

﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies