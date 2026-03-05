На Тернопільщині керівників лісгоспу підозрюють у незаконних рубках

У Тернопільській області судитимуть керівництво лісгоспу через незаконні рубки на понад 56 млн грн, повідомили у ДБР.

Працівники ДБР завершили досудове розслідування щодо директора, головного лісничого та адміністратора системи електронного обліку деревини державного підприємства “Бережанирайагроліс”.

У 2023 році посадовці вносили до лісорубних квитків дані про види рубок та ділянки без належної перевірки й з порушенням документації.

Директор і головний лісничий залучили адміністратора системи електронного обліку деревини.

Адміністратор брав участь у підготовці документів та засвідчував їх власним підписом. Так на території лісництва незаконно зрубали понад 6 200 дерев. Державі завдано збитків на 56,9 млн грн.