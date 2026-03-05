Люди не постраждали.

У ніч на 5 березня російська армія атакувала Одеську область. Загорілася недіюча база відпочинку. Люди не постраждали.

Про це повідомив начальник ОВА Олег Кіпер та ДСНС.

«Вночі ворог знову атакував південь Одещини ударними безпілотниками», – написав Кіпер. А в ДСНС зазначили, що під атакою був Білгород-Дністровський район.

Фото: Одеська ОВА наслідки російської атаки на Одещині

Внаслідок атаки загорілося на території недіючої бази відпочинку. Вогонь охопив дерев'яні будинки. Частково зруйновано розташовану поруч чотирьохповерхову будівлю. Також пошкоджений цивільний транспорт.

Пожежі, що виникли, рятувальники оперативно ліквідували. Минулося без постраждалих.