Росіяни вдруге за добу атакували інфраструктуру Одещини

Ввечері, 4 березня, росіяни повторно атакували цивільну інфраструктуру Одещини.
Про це повідомив очільник Одеської ОВА Олег Кіпер.
Внаслідок обстрілу пошкоджений обʼєкт транспортної інфраструктури, адміністративну будівлю, а також три приватні житлові будинки.
"Інформація про постраждалих наразі не надходила", - повідомили в ОВА.
- 4 березня вдень Росія завдала ракетного удару по залізничній інфраструктурі Одещини. Постраждали четверо людей, серед них - двоє дітей. Одна людина перебуває у важкому стані.