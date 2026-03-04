ЗМІ: Українським олімпійцям видали список заборонених тем для спілкування з медіа
На Харківщині затримали психологиню-фрілансерку, яку підозрюють у роботі на РФ
Частина приватних медзакладів відмовляються від контрактування НСЗУ через впровадження точкових коефіцієнтів
У готелі на Волині затримали колаборантку з Донецької області
ЗМІ: Ілон Маск заблокував російські Starlink після того, як дрон влучив в урядовий квартал у Києві
Паліса: В Україні планують запровадити чіткі терміни служби через механізм контрактів
Данія першою з країн ЄС хоче відмовляти у тимчасовому захисті українським чоловікам
Замість посилення енергетики – радник за 1 млн на місяць: правоохоронці викрили злочинну схему
Паліса: Більшість випадків СЗЧ із навчальних центрів — це спосіб ухилення від мобілізації
Війна

Росіяни вдруге за добу атакували інфраструктуру Одещини

Інформації про постраждалих наразі немає.

Ілюстративне фото
Фото: ДСНС

Ввечері, 4 березня, росіяни повторно атакували цивільну інфраструктуру Одещини.

Про це повідомив очільник Одеської ОВА Олег Кіпер.

Внаслідок обстрілу пошкоджений обʼєкт транспортної інфраструктури, адміністративну будівлю, а також три приватні житлові будинки. 

"Інформація про постраждалих наразі не надходила", - повідомили в ОВА.

  • 4 березня вдень Росія завдала ракетного удару по залізничній інфраструктурі Одещини. Постраждали четверо людей, серед них - двоє дітей. Одна людина перебуває у важкому стані.
