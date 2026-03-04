У прифронтовій Костянтинівці Донецької області досі залишаються ще понад 2 тисячі цивільних мешканців, яких наразі майже неможливо евакуювати.
Про це повідомив начальник Донецької ОВА Вадим Філашкін.
"Костянтинівка взагалі дуже складне, більше двох тисяч людей ще там залишаються. І заїхати забрати їх зараз підрозділам поліції, органам влади, підрозділам ДСНС чи благодійним організаціям – це майже неможливо", – зазначив він.
За словами Філашкіна, цивільних вивозять лише підрозділи Збройних Сил України. Наприклад, 28-ма бригада минулого дня евакуювала поранену людину.
Водночас доставка гуманітарної допомоги до Костянтинівки також ускладнена, оскільки ворог контролює всі під’їзні шляхи до міста та веде спостереження FPV-дронами й через оптоволокно, наголосив Філашкін.
- Російські війська створюють умови для майбутніх наступальних операцій проти Костянтинівки, використовуючи уроки, отримані під час наступу на Покровськ.
- Росіяни перекривають українську логістику, атакуючи і дистанційно мінуючи українські наземні лінії зв’язку за допомогою FPV-дронів і влаштовуючи засідки з використанням безпілотників.