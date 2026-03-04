Данія першою з країн ЄС хоче відмовляти у тимчасовому захисті українським чоловікам
Частина приватних медзакладів відмовляються від контрактування НСЗУ через впровадження точкових коефіцієнтів
У готелі на Волині затримали колаборантку з Донецької області
На Харківщині затримали психологиню-фрілансерку, яку підозрюють у роботі на РФ
ЗМІ: Ілон Маск заблокував російські Starlink після того, як дрон влучив в урядовий квартал у Києві
Паліса: Більшість випадків СЗЧ із навчальних центрів — це спосіб ухилення від мобілізації
Паліса: В Україні планують запровадити чіткі терміни служби через механізм контрактів
Замість посилення енергетики – радник за 1 млн на місяць: правоохоронці викрили злочинну схему
ЗМІ: Українським олімпійцям видали список заборонених тем для спілкування з медіа
Філашкін: у Костянтинівці досі залишаються понад 2 тисячі цивільних, вивезти їх – майже неможливо

Доставити гуманітарну допомогу також складно через ворожі FPV-дрони.

Філашкін: у Костянтинівці досі залишаються понад 2 тисячі цивільних, вивезти їх – майже неможливо
Фото: EPA/UPG

У прифронтовій Костянтинівці Донецької області досі залишаються ще понад 2 тисячі цивільних мешканців, яких наразі майже неможливо евакуювати. 

Про це повідомив начальник Донецької ОВА Вадим Філашкін.

"Костянтинівка взагалі дуже складне, більше двох тисяч людей ще там залишаються. І заїхати забрати їх зараз підрозділам поліції, органам влади, підрозділам ДСНС чи благодійним організаціям – це майже неможливо", – зазначив він.

За словами Філашкіна, цивільних вивозять лише підрозділи Збройних Сил України. Наприклад, 28-ма бригада минулого дня евакуювала поранену людину.

Водночас доставка гуманітарної допомоги до Костянтинівки також ускладнена, оскільки ворог контролює всі під’їзні шляхи до міста та веде спостереження FPV-дронами й через оптоволокно, наголосив Філашкін.

  • Росіяни перекривають українську логістику, атакуючи і дистанційно мінуючи українські наземні лінії зв’язку за допомогою FPV-дронів і влаштовуючи засідки з використанням безпілотників.
﻿
