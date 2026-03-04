Паліса: Більшість випадків СЗЧ із навчальних центрів — це спосіб ухилення від мобілізації
Паліса: Більшість випадків СЗЧ із навчальних центрів — це спосіб ухилення від мобілізації
У готелі на Волині затримали колаборантку з Донецької області
ФотоУ готелі на Волині затримали колаборантку з Донецької області
На Харківщині затримали психологиню-фрілансерку, яку підозрюють у роботі на РФ
На Харківщині затримали психологиню-фрілансерку, яку підозрюють у роботі на РФ
Паліса: В Україні планують запровадити чіткі терміни служби через механізм контрактів
Паліса: В Україні планують запровадити чіткі терміни служби через механізм контрактів
Данія першою з країн ЄС хоче відмовляти у тимчасовому захисті українським чоловікам
Данія першою з країн ЄС хоче відмовляти у тимчасовому захисті українським чоловікам
Замість посилення енергетики – радник за 1 млн на місяць: правоохоронці викрили злочинну схему
Замість посилення енергетики – радник за 1 млн на місяць: правоохоронці викрили злочинну схему
Частина приватних медзакладів відмовляються від контрактування НСЗУ через впровадження точкових коефіцієнтів
Частина приватних медзакладів відмовляються від контрактування НСЗУ через впровадження точкових коефіцієнтів
ЗМІ: Ілон Маск заблокував російські Starlink після того, як дрон влучив в урядовий квартал у Києві
ЗМІ: Ілон Маск заблокував російські Starlink після того, як дрон влучив в урядовий квартал у Києві
ЗМІ: Українським олімпійцям видали список заборонених тем для спілкування з медіа
ЗМІ: Українським олімпійцям видали список заборонених тем для спілкування з медіа
ГоловнаСуспільствоВійна

​До 15 років тюрми засудили ще двох зрадників, які штурмували позиції ЗСУ на Донеччині

Їх взяли у полон торік під час боїв на Слов’янському та Краматорському напрямках.

​До 15 років тюрми засудили ще двох зрадників, які штурмували позиції ЗСУ на Донеччині
Ілюстративне фото
Фото: depositphoto

По 15 років тюрми отримали ще двоє бойовиків, які воювали у складі окупаційних угруповань РФ проти Сил оборони. 

Про це повідомила Служба безпеки.

Українські захисники взяли зрадників у полон під час боїв на Слов’янському та Краматорському напрямках у червні та жовтні 2025 року.

Один із засуджених — 44-річний раніше засуджений житель Сорокиного на Луганщині, який став стрільцем у 123-й мотострілецькій бригаді росіян. Після навчання на полігонах він брав участь у штурмах поблизу Володимирівки на Добропільському напрямку, а згодом опинився під Сіверськом. Там він потрапив у полон як єдиний вцілілий зі свого підрозділу.

Іншим зрадником виявився 50-річний директор архітектурної компанії зі Сімферополя. Він добровільно підписав контракт із Міноборони РФ і приєднався до 10-го танкового полку. Бойовика затримали під час спроб загарбників захопити селище Олександро-Калинове в Донецькій області. 

Суд визнав обох фігурантів винними у злочинах проти національної безпеки, вчинених в умовах воєнного стану.

﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies