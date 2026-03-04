​До 15 років тюрми засудили ще двох зрадників, які штурмували позиції ЗСУ на Донеччині

Їх взяли у полон торік під час боїв на Слов’янському та Краматорському напрямках.

По 15 років тюрми отримали ще двоє бойовиків, які воювали у складі окупаційних угруповань РФ проти Сил оборони.

Про це повідомила Служба безпеки.

Українські захисники взяли зрадників у полон під час боїв на Слов’янському та Краматорському напрямках у червні та жовтні 2025 року.

Один із засуджених — 44-річний раніше засуджений житель Сорокиного на Луганщині, який став стрільцем у 123-й мотострілецькій бригаді росіян. Після навчання на полігонах він брав участь у штурмах поблизу Володимирівки на Добропільському напрямку, а згодом опинився під Сіверськом. Там він потрапив у полон як єдиний вцілілий зі свого підрозділу.

Іншим зрадником виявився 50-річний директор архітектурної компанії зі Сімферополя. Він добровільно підписав контракт із Міноборони РФ і приєднався до 10-го танкового полку. Бойовика затримали під час спроб загарбників захопити селище Олександро-Калинове в Донецькій області.

Суд визнав обох фігурантів винними у злочинах проти національної безпеки, вчинених в умовах воєнного стану.